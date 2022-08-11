ريال مدريد يعول على الشراكة بين بنزيما وفينيسيوس لمواصلة الانتصارات

يثق ريال مدريد في قدرته على مواصلة الاعتماد على مجموعة كبيرة من المواهب الموجودة بالفعل في الفريق بدلا من نزول سوق الانتقالات لتدعيم التشكيلة التي حققت نتائج رائعة في موسم 2021-2022.

وبعد فوزه بلقبه 35 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ولقبه 14 في دوري أبطال أوروبا ليمدد رقمه القياسي في المسابقتين يعتقد ريال مدريد أنه لا يحتاج إلى إجراء تغييرات شاملة سعيا لتحقيق المزيد من النجاحات الكبيرة.

بعد اقتناص السوبر الأوروبي.. ريال مدريد وبنزيما وأنشيلوتي يحققون أرقام قياسية جديدة https://t.co/8jbfnREAHg pic.twitter.com/7o0OFIqNRi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2022

وبدلا من ذلك، فضل إجراء بعض التعديلات بالاستغناء عن خدمات لاعبين مخضرمين مثل غاريث بيل ومارسيلو وإيسكو بينما جلب مدافع تشيلسي السابق أنطونيو روديجر في صفقة انتقال مجاني ولاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني من موناكو.

لكن النادي خسر فرصة التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي اختار البقاء مع باريس سان جيرمان.

لكن بمجرد ضياع هذه الفرصة فضل ريال مدريد عدم التعاقد مع لاعب بارز آخر.

وتحول تركيز الفريق إلى زيادة الانسجام في الملعب بين المواهب الموجودة بالفعل وتحديدا كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور قبل أن يستهل الموسم الجديد أمام ألميريا الصاعد حديثا يوم الأحد.

واستمتع بنزيما بموسم رائع في 2021-2022 حيث سجل 44 هدفا في 46 مباراة بجميع المسابقات بينما حقق الجناح البرازيلي فينيسيوس البالغ من العمر 21 عاما موسما استثنائيا بتسجيله 22 هدفا.

وكشف هذا الثنائي عن تأثيرهما الكبير في فوز ريال مدريد 2-صفر على أينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء عندما ساعد فينيسيوس زميله بنزيما في تسجيل هدفه 324 مع ريال مدريد مما جعله ثاني أكبر الهدافين في تاريخ العملاق الإسباني.

ولا يتفوق على بنزيما سوى مهاجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي.

صحف رياضية: ريال مدريد الذي لا يشبع.. برناردو يفتح الباب لبرشلونة.. وأليغري تجاهل الهدايا https://t.co/1IV4CzBb8p pic.twitter.com/n85jHEw4A3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2022

ومع اقتراب عيد ميلاده 35 في ديسمبر كانون الأول، لم يفقد الدولي الفرنسي بنزيما سرعته ودقته في خط الهجوم وهو ما أقنع ريال مدريد بأنه لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعب بارز جديد لتعويضه حال الإصابة أو الغياب.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبية ”من المستحيل استبدال بنزيما، إنه أفضل مهاجم في العالم“.

وأضاف في إشارة إلى جائزة الكرة الذهبية: ”إنه قائدنا ونحن هنا اليوم بشكل أساسي بسببه. يستحق دون شك جائزة أفضل لاعب في العالم“.

واللعب إلى جوار بنزيما سيمنح أيضا فينيسيوس الفرصة لصقل مهاراته المذهلة بشكل أكبر.

وبسرعته العالية ومجهوده الكبير شكل فينيسيوس شراكة قوية مع بنزيما، وأظهر جدارته عندما سجل هدف الفوز أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في باريس.

وقال فينيسيوس لموقع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) قبل مباراة كأس السوبر: ”أتطلع لمساعدة بنزيما وجميع اللاعبين الذين حققوا الكثير من الإنجازات في هذا النادي.

”أريد أن أستمر في الفوز هنا وأن ألعب لفترة طويلة لأفوز بنفس القدر، للفوز بخمسة أو ستة ألقاب (دوري الأبطال) – أحاول أن أترك بصمة مثل أساطير النادي“.

وخلال العام الماضي، أصبح فينيسيوس أيضا جزءا لا يتجزأ من المنتخب البرازيلي الذي يستهدف لقب كأس العالم للمرة السادسة عندما تنطلق النهائيات في قطر في نوفمبر تشرين الثاني.

هكذا يحصل #ريال_مدريد الإسباني على موارده.. الميرنغي سيحصل على 6.5 إلى 7 ملايين يورو بعد الفوز بلقب السوبر الأوروبي #ريال_مدرٍيد_فرانكفورٍت pic.twitter.com/qewdz9bhHn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2022



وقال تيتي مدرب البرازيل لرويترز في مقابلة أجريت معه مؤخرا: ”فينيسيوس لديه إمكانيات لا مثيل لها ويتمتع بسرعة فريدة وأتطلع إلى أن يتطور أكثر هذا الموسم.

”لقد تطور كثيرا بسبب طريقة العمل في ريال مدريد وساعد أنشيلوتي اللاعب على صقل موهبته. سيكون لاعبا مؤثرا في ريال مدريد ومنتخب البرازيل هذا العام“.