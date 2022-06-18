"يويفا" يوقف ليوناردو مباراة واحدة ويتجاهل إيقاف ناصر الخليفي بعد أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنهى الإجراءات التأديبية التي فتحت ضد كل من باريس سان جيرمان وناصر الخليفي؛ على خلفية الأحداث التي وقعت في مباراة ريال مدريد وسان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في حين لم يتم إيقاف ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي.

ووفقا للصحيفة، فقد قررت لجنة الانضباط معاقبة ليوناردو أراوجو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، والذي رحل قبل أيام، مباراة واحدة لمخالفته القواعد التأديبية والسلوك الرياضي.

تقارير إسبانية: ناصر الخليفي دخل في مشادة مع حكام مباراة #ريال_مدريد_باريس_سان_جيرمان وكان يصرخ في غرف خلع الملابس.#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد pic.twitter.com/33ABQhaTZT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 9, 2022

ونزل ليوناردو برفقة ناصر الخليفي إلى غرفة خلع الملابس فور انتهاء مباراة الإياب أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، ليوبخ الحكام على القرارات المتخذة في المباراة، برفقة ناصر الخليفي.

وفاز باريس سان جيرمان 1/0 على ريال مدريد في باريس بهدف من توقيع كيليان مبابي في اللحظات الأخيرة من المباراة، وتقدم النادي الفرنسي 1/0 في مباراة الإياب في مدريد، قبل أن ينتفض ريال مدريد ويسجل 3 أهداف جميعها بتوقيع كريم بنزيما، ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 3/2.

تقارير إسبانية: ناصر الخليفي دخل في مشادة مع حكام مباراة #ريال_مدريد_باريس_سان_جيرمان وكان يصرخ في غرف خلع الملابس.#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد pic.twitter.com/33ABQhaTZT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 9, 2022

ووفقا لصحيفة ”البايس“ الإسبانية، فإنه بحسب مصادر من ريال مدريد فإن أحد موظفي النادي كان يسجل انتقاد ناصر الخليفي للحكام، قبل أن يحاول الخليفي مهاجمة الموظف وصرخ ”سأقتلك!“، قبل أن ينتهي الأمر بقيام عناصر الأمن التابعين لوفد باريس سان جيرمان بأخذ الخليفي إلى غرفة خلع ملابس الفريق.

وأضافت أن حكم المباراة، الهولندي داني مكيلي أدرج الواقعة في تقرير المباراة، وكتب: ”لقد أظهرا سلوكًا عدوانيًا وحاولا دخول غرفة خلع الملابس للحكام. وحتى بعد أن طلب منهما الحكم المغادرة أغلقا الباب وتعمد الرئيس ضرب علم أحد الحاضرين وكسره“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد احتفظ بفيديو الواقعة لإرساله إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واستغرق التحقيق أكثر من ثلاثة أشهر للوصول إلى نتيجة، حيث كانت الحادثة في 10 مارس الماضي.

وقالت ”البايس“ إن ناصر الخليفي عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيس رابطة الأندية الأوروبية.

يشار إلى أن ريال مدريد تغلب على تشيلسي في ربع النهائي ثم مانشستر سيتي في نصف النهائي قبل أن يتجاوز ليفربول في النهائي وينال اللقب للمرة الـ14.