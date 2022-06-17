رودريغو: تصريحات محمد صلاح حفزتنا للفوز بدوري الأبطال.. وهذا ما قاله مودريتش للنجم المصري

أزاح البرازيلي، رودريغو نجم ريال مدريد الستار عن كواليس كثيرة في فوز ريال مدريد على ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا، وكان النجم المصري محمد صلاح هو بطل هذه الكواليس.

وقال رودريغو في حوار أجراه مع ”بودكاست كورتيز“ إن لاعبي ريال مدريد استخدموا محمد صلاح كحافز قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وتحدث محمد صلاح عن رغبته في الانتقام من هزيمة ليفربول 3/1 أمام ريال مدريد في نهائي 2018، عندما تعرض للإصابة بسبب تدخل عنيف من سيرجيو راموس.

بالأرقام.. محمد صلاح الأبرز في نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يتفوق عليه سوى كورتوا https://t.co/KF3fSewuvE pic.twitter.com/fFcM05YA25 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2022

وأوضح رودريغو: ”عندما يستفزك شخص ما، فأنت تريد أحيانا الفوز فقط حتى تسخر منه.. في التدريبات كنا نقول ’تعال يا صلاح، تعال يا صلاح“.

وأضاف: ”كل تفكيرنا أنه يجب علينا الفوز حتى نسخر من صلاح‘“.

وأشار رودريغو إلى أن لاعبي ريال مدريد استغلوا تصريحات صلاح قبل المباراة في تحفيز أنفسهم لتحقيق الفوز في المباراة.

وقد كشف رودريغو ما قاله زميله الكرواتي، لوكا مودريتش، لمحمد صلاح، بعد فوز ريال مدريد بالبطولة قائلا: ”قدمنا ممرا شرفيا للاعبي ليفربول ومحمد صلاح كان حزينًا وقدم له مودريتش، التحية وقال له: يمكنك المحاولة لاحقا“.