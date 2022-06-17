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رياضة

رودريغو: تصريحات محمد صلاح حفزتنا للفوز بدوري الأبطال.. وهذا ما قاله مودريتش للنجم المصري
تاريخ النشر: 17 يونيو 2022 14:56 GMT
تاريخ التحديث: 17 يونيو 2022 15:15 GMT

رودريغو: تصريحات محمد صلاح حفزتنا للفوز بدوري الأبطال.. وهذا ما قاله مودريتش للنجم المصري

أزاح البرازيلي، رودريغو نجم ريال مدريد الستار عن كواليس كثيرة في فوز ريال مدريد على ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا، وكان النجم المصري محمد صلاح هو بطل هذه

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أزاح البرازيلي، رودريغو نجم ريال مدريد الستار عن كواليس كثيرة في فوز ريال مدريد على ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا، وكان النجم المصري محمد صلاح هو بطل هذه الكواليس.

وقال رودريغو في حوار أجراه مع ”بودكاست كورتيز“ إن لاعبي ريال مدريد استخدموا محمد صلاح كحافز قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وتحدث محمد صلاح عن رغبته في الانتقام من هزيمة ليفربول 3/1 أمام ريال مدريد في نهائي 2018، عندما تعرض للإصابة بسبب تدخل عنيف من سيرجيو راموس.

 

وأوضح رودريغو: ”عندما يستفزك شخص ما، فأنت تريد أحيانا الفوز فقط حتى تسخر منه.. في التدريبات كنا نقول ’تعال يا صلاح، تعال يا صلاح“.

وأضاف: ”كل تفكيرنا أنه يجب علينا الفوز حتى نسخر من صلاح‘“.

وأشار رودريغو إلى أن لاعبي ريال مدريد استغلوا تصريحات صلاح قبل المباراة في تحفيز أنفسهم لتحقيق الفوز في المباراة.

وقد كشف رودريغو ما قاله زميله الكرواتي، لوكا مودريتش، لمحمد صلاح، بعد فوز ريال مدريد بالبطولة قائلا: ”قدمنا ممرا شرفيا للاعبي ليفربول ومحمد صلاح كان حزينًا وقدم له مودريتش، التحية وقال له: يمكنك المحاولة لاحقا“.

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