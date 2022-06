قائد شرطة باريس: فشلنا في إدارة أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

قال ديدييه لالمو قائد شرطة باريس اليوم الخميس إن الشرطة ”فشلت“ في إدارة الأحداث التي وقعت في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الـ28 من مايو/ أيار الماضي بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في الاستاد الوطني بالعاصمة بسبب إيذاء بعض المشجعين والإساءة لصورة فرنسا.

وأضاف خلال جلسة برلمانية أنه ”المسؤول الوحيد“ عن أفعال الشرطة في أثناء أزمة التزاحم حول الملعب الذي يقع على مشارف باريس.

وتأجل بدء المباراة التي فاز بها ريال مدريد بهدف دون رد لأكثر من 30 دقيقة بعدما أضطر أفراد الأمن لمنع الناس من دخول الملعب، بينما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مشجعين كان من بينهم نساء وأطفال.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة مستقلة للأحداث الشائكة في باريس بقيادة وزير التعليم البرتغالي السابق الدكتور تياغو برانداو رودريغز.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميرور“ البريطانية أن الجماهير تعرضوا للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة الفرنسية وأجبروا على مواجهة تحد من شبان محليين عازمين على مهاجمة وسرقة المشجعين.

وتقول الصحيفة إن اليويفا تلقى مجموعة من الشكاوى من شركات راعية تدفع الملايين لرعاية دوري أبطال أوروبا. يمكن أن تؤدي إلى سحب هذه الشركات دعمها المالي.

وجاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه تحقيق خاص أجرته صحيفة ”ميل أوف صنداي“ عن كيف كاد الانهيار الكامل للقانون والنظام خارج الإستاد قبل النهائي وبعده أن يؤدي إلى وفيات.

وقال الخبراء إن مشجعي ليفربول وقعوا في ظروف ساحقة أثناء وقوفهم في طابور للدخول للملعب فقط، وقد تجنبوا الإصابة الخطيرة، أو ما هو أسوأ، بسبب ذكرى كارثة هيلزبرة عام 1989، والتي مات فيها 97 من مشجعيهم؛ ما دفعهم إلى التحلي بالصبر وضبط النفس.

وأسهم فشل كبير في تكنولوجيا المعلومات في حدوث الفوضى، متناقضًا مع روايات الشرطة والحكومة الفرنسية، التي سعت إلى إلقاء اللوم على الآلاف من مشجعي ليفربول بداعي حصولهم على تذاكر مزورة.

وتعرض مشجعو كل من ليفربول وريال مدريد لعنف وحشي من عصابات متجولة من الشباب الباريسي؛ ما تسبب في قضية سياسية كبيرة للرئيس إيمانويل ماكرون مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة في غضون عامين.

وقامت عصابات – بعضها مسلح بقضبان حديدية – بسرقة واعتداء على المشجعين على الرغم من التواجد المكثف للشرطة، بينما تسلق البعض الحواجز والأسوار لدخول المباراة.

A quarter-hour after scheduled KO, people were still climbing perimeter fences at the Stade de France. This attempt caused police to use tear gas on the area. #UCLfinal pic.twitter.com/GpJkvpToSS

— Raj (@RajSM8) May 28, 2022