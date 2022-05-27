نهائي دوري أبطال أوروبا.. نقاط القوة والضعف في ليفربول وريال مدريد

تتبقى ساعات قليلة على نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يُعد حدثا فريدا، خاصة عندما يتنافس على اللقب فريقان بين الأكثر نجاحًا على كوكب الأرض، إذ سيواجه ليفربول وريال مدريد بعضهما البعض، يوم السبت، في سان دوني (باريس، فرنسا).

لكن كيف كان طريق المتأهلين للنهائي حتى بلوغ نهائي باريس يوم السبت؟ خصوم مختلفون، دور مجموعات معقد إلى حد ما، هجمات أفضل ودفاعات أسوأ، عودة أو تصفيات أكثر تقييدًا. نحاول تسليط بعض الضوء على ليفربول وريال مدريد في أوروبا 2021/22 من خلال الإحصائيات التالية وفقا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية.

ليفربول يخسر أقل من ريال مدريد

خسارة ليفربول مقابل أربع للنادي الملكي. فقط إنتر ميلان (إياب دور 16 ، صفر-1) تمكن من التغلب على فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب في دوري الأبطال. في غضون ذلك، خسر ريال مدريد أربع مرات أمام (شريف وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي)، ورغم ذلك وصل الفريقان إلى نفس الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وفيما يتعلق بالإحصائيات الفردية العامة، يذهب كريم بنزيما إلى باريس كأفضل هداف في المسابقة: 14 هدفًا. صلاح هو الثاني، لكنه بعيد، برصيد 8 أهداف. صاحب صدارة التمريرات الحاسمة في المسابقة هو فينيسيوس جونيور (6)، كما أن البرازيلي هو اللاعب الذي قطع أكبر عدد من الكيلومترات في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا من بين لاعبي الفريقين.

تياغو ألكانتارا وفابينيو يسافران مع ليفربول لمواجهة ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا https://t.co/bw3OVsNlzZ pic.twitter.com/ZKm9h4Ap2Z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2022

كيف يسجل ريال مدريد وليفربول أهدافهما؟

بالقدم اليمنى أو اليسرى أو من داخل أو خارج منطقة الجزاء.. هناك طرق عديدة لتسجيل الأهداف في كرة القدم. حتى الآن، يعد ليفربول أكثر غزارة أمام مرمى المنافس من ريال مدريد: 30 هدفًا مقابل 28 للإسبان.

فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بلاعبي كرة القدم، فإن بنزيما، الذي يحتل صدارة الهدافين في البطولة، يتصدر هذه الإحصائيات أيضًا. المهاجم الفرنسي هو الهداف الأول بضربات الرأس (3) وبقدمه اليمنى (11) ومن داخل المنطقة (13) وركلات الترجيح سجل (3)، لكن التسجيل فقط بقدمه اليسرى لا يتصدره بنزيما، حيث يتصدر هذه الجزئية المصري محمد صلاح الذي سجل جميع أهدافه (8) بقدمه اليسرى.

كيف يسدد ريال مدريد وليفربول؟

يسدد ليفربول أكثر: 199 تسديدة مقابل 176 تسديدة لريال مدريد. ومع ذلك، يتفوق ريال مدريد في الفعالية. ما عليك سوى أن ترى أنهم سجلوا هدفين فقط بأقل من التسديدات. بالطبع، بنزيما هو البطل مرة أخرى.

جودة التمريرات

فرق مذهل. أم لا. يهيمن ليفربول على مبارياته أكثر من ريال مدريد. 60.1٪ في المتوسط لرجال كلوب في مبارياتهم التي لعبت في دوري أبطال أوروبا مقارنة بـ 50 فقط لرجال الإيطالي كارلو أنشيلوتي. أدت المباريات مثل مواجهة باريس سان جيرمان في باريس أو مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي إلى خفض متوسط الفريق الملكي في هذا القسم.

فيما يتعلق بالتمريرات الممنوحة من قبل لاعبي كرة القدم، وكالعادة، فإن المدافعين هم الذين لديهم نسبة أعلى من النجاح في التمرير. هم الأشخاص الذين يأخذون أقل قدر من المخاطرة ويكون لديهم أسهل وقت في تسليمها إلى زميل. جويل ماتيب وديفيد ألابا هما الأكثر دقة بين فريقيهما، مع 91.6٪ من توني كروس من خط الوسط لريال مدريد كان رقمًا مذهلاً. تياغو يتبعه عن كثب.

مودريتش: لا يوجد مرشح في نهائي دوري أبطال أوروبا لكن ريال مدريد يملك خبرة أكبر https://t.co/45SDYQY4IC pic.twitter.com/ezRixVo24A — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

فينيسيوس سيد المراوغة

المزيد من الأهداف، المزيد من التسديدات.. المزيد من الهجمات. هذا هو حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا. طريقهم منذ دور الـ16 كان إنتر وبنفيكا وفياريال، بعد مواجهة أتلتيكو مدريد وبورتو وميلان في دور المجموعات. ومع ذلك، هناك حقيقة تبرز فيها بشكل أقل: المراوغة. ريال مدريد يملك مراوغين أفضل. أو على الأقل هذا ما تقوله الإحصائيات.

وهذا المراوغ الأبرز هو فينيسيوس جونيور. لقد حقق البرازيلي 76 مراوغة ناجحة مقابل 46 لصلاح، بالإضافة إلى ذلك، فإن الفارق الكبير بين أفضل مراوغ في ريال مدريد مذهل. والثاني من فينيسيوس 76 ورودريغو 20

كيف يدافع ليفربول وريال مدريد؟

على الرغم من وجود القليل من الشك حول مستوى فيرغيل فان دايك، إلا أن موسمه في الإحصائيات ليس رائعًا للغاية. لكن مستواه يتجاوز الأرقام. لا تزال الهالة التي لا تقهر حول الهولندي سليمة بعد الإصابة.

ومع ذلك، باستثناء لاعب ساوثامبتون السابق، يجب الاحتفاظ بأسماء أخرى مثل ميليتاو وفابينيو بتصدرهما إحصائيات الكرات المستعادة؛ كاسيميرو هو اللاعب الذي يفوز بأكبر عدد من المواجهات المباشرة من المنافس؛ واللاعب البرازيلي وإبراهيما كوناتي وتياغو ألكانتارا اللاعبون الأنجح في الالتحامات واستخلاص الكرة من المنافس.

كورتوا مقابل أليسون

من هو أفضل حارس مرمى في دوري أبطال أوروبا 2021/22؟ ستقيم المباراة النهائية في باريس منافسة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام: مبارزة حراس المرمى. البلجيكي بالنسبة للكثيرين هو الأفضل في الموسم، ضد حارس مرمى برازيلي رسخ اسمه بين الأفضل في العالم. كورتوا ضد أليسون. إنه ليس بالشيء الصغير.

ومع ذلك، عند الحديث عن العمل الذي قام به كل واحد منهما حتى الوصول إلى النهائي.. نجد أن كورتوا أنقذ مرماه 52 مرة مقابل 14 لأليسون. وهذا شيء واضح: لقد هاجم المنافسون ليفربول أقل من ريال مدريد. على الرغم من هذا الفارق الكبير، بالمناسبة، تلقى كورتوا هدفًا واحدًا أكثر من حارس مرمى ليفربول.

لماذا يريد محمد صلاح الانتقام من ريال مدريد رغم غياب راموس؟ https://t.co/AHgIK6ZWTB pic.twitter.com/VNnXo6w7df — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

من ”يرتكب مخالفات“ أكثر؟

ريال مدريد أقوى من ليفربول. البيانات واضحة. أيضًا لقد خاض ريال مدريد مباريات أصعب في دور المجموعات. ارتكب فريق أنشيلوتي 138 خطأً مقابل 113 لليفربول، وتلقى أيضًا عددًا أكبر من الأخطاء من منافسه في نهائي باريس: 141 مقابل 116.

بالنسبة للاعبين الأكثر ”عدوانية“ في الأداء، فإن كاسيميرو وميليتاو هما اللذان ارتكبا أكبر عدد من الأخطاء في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا (17 لكل منهما). وفي المقابل من الغريب أن نرى أن ساديو ماني (15 خطأ) اللاعب الذي ارتكب أكبر عدد من الأخطاء في الفريق الإنجليزي.

ومع ذلك، فإن الإحصائيات موجودة من أجل تحطيمها لكنها تفيد قبل المباريات، مع العلم أن كل شيء يمكن أن يحدث بعد ذلك. وأكثر من ذلك في نهائي متقارب المستوى مثل ليفربول ضد ريال مدريد في باريس.