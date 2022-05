تياغو ألكانتارا وفابينيو يسافران مع ليفربول لمواجهة ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا

قال نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة إن لاعبي الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا والبرازيلي فابينيو سيسافران مع الفريق إلى باريس لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة ريال مدريد بطل إسبانيا غدا السبت.

وسيسعى ليفربول الذي يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب للفوز بثالث لقب هذا الموسم بعد التتويج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

🗒️ TEAM NEWS: Fabinho and Thiago Alcántara included in Liverpool's travelling squad for the Champions League final against Real Madrid in Paris.#UCLfinal pic.twitter.com/Bl7U4k9t65

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 27, 2022