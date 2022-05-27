تياغو ألكانتارا وفابينيو يسافران مع ليفربول لمواجهة ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا

قال نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة إن لاعبي الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا والبرازيلي فابينيو سيسافران مع الفريق إلى باريس لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة ريال مدريد بطل إسبانيا غدا السبت.

وسيسعى ليفربول الذي يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب للفوز بثالث لقب هذا الموسم بعد التتويج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

🗒️ TEAM NEWS: Fabinho and Thiago Alcántara included in Liverpool's travelling squad for the Champions League final against Real Madrid in Paris.#UCLfinal pic.twitter.com/Bl7U4k9t65 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 27, 2022

وكان كلوب يشعر بالقلق بسبب تراجع مستوى لياقة لاعبي الوسط ومدى قدرتهما على المشاركة في المواجهة الحاسمة مع النادي الملكي لكن النادي الإنجليزي قال إنهما أصبحا قريبين من الانضمام للتشكيلة.

وعاد تياغو للتدريبات بعد أن أضطر إلى الخروج في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه 3/1 على وولفرهامبتون واندرارز في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي.

واحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الممتاز بعد البطل مانشستر سيتي.

ولم يشارك البرازيلي فابينيو مع ليفربول منذ تعرضه لإصابة في العضلات خلال فوز ليفربول 2/1 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشر من مايو أيار الجاري.

وفاز ليفربول بلقب دوري الأبطال ست مرات بينما توج العملاق الإسباني باللقب 13 مرة وهو رقم قياسي ينفرد به.

وسبق أن التقى الفريقان ثماني مرات في كأس أوروبا فاز ريال مدريد في أربع منها بينما فاز ليفربول ثلاث مرات، وخلال هذه المباريات الثماني، سجل لاعبو ريال مدريد 10 أهداف مقابل 8 أهداف لليفربول.

وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، التي يلتقي فيها نفس الفريقين في نهائي البطولة 3 مرات.

وتقابل الفريقان في نهائي عام 1981، وفاز ليفربول 1/0 على ريال مدريد، ثم فاز ريال مدريد على ليفربول في نسخة 2018 بنتيجة 3/1.

نسخة أفضل

ويرى الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد أن ليفربول أقوى مما كان عليه في 2018.

وقال كروس: ”أعتقد بصدق أن ليفربول أقوى الآن مما كان عليه في 2018، لقد أبقوا على أفضل لاعبيهم وتعاقدوا مع آخرين أضافوا لجودة الفريق، إذا شاهدت الموسم بأكمله، فربما يمكنك القول إنه أفضل فريق في أوروبا، لكنني أعتقد أن النسبة 50% لكل فريق“.