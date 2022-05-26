لماذا يريد محمد صلاح الانتقام من ريال مدريد رغم غياب راموس؟

رد المصري محمد صلاح جناح ليفربول على سؤال من BT Sport في أعقاب فوز ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على فياريال مباشرة، مانشستر سيتي أم ريال مدريد يفضل مواجهته في النهائي، ربما اعتقدوا أنه سيرد بالإجابة المنطقية ”كلاهما فريقان رائعان ، أنا سعيد لأننا في المباراة النهائية، فإما أن تكون مباراة صعبة“ ، بلاه ، بلاه ، بلاه“.

لكن بدلاً من ذلك، حرك صلاح رأسه من جانب إلى آخر كما لو كان يوازن بين خياراته، وقال ”حسنًا … نعم … أريد أن ألعب مع ريال مدريد. يجب أن أكون صادقا. إذا سألتني شخصيًا ، فأنا أريد مواجهة ريال مدريد. لأننا خسرنا في النهائي ضدهم!“.

ثم قام بتصعيد الأمر وكتب على حسابه في تويتر في الليلة ذاتها بعد تأهل ريال مدريد بالفعل للنهائي على حساب مانشستر سيتي قائلا ”لدينا ثأر يجب أن نحسمه“.

محمد صلاح مجددا: أريد الثأر من ريال مدريد https://t.co/hTKTkVldIs pic.twitter.com/fdGVp4s8Xg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2022

وفقط في حال لم تصلنا الرسالة ، في اليوم التالي في حفل عشاء حفل توزيع جوائز اتحاد كتاب كرة القدم ، سُئل ، ”هل تعتبرها مهمة انتقامية؟“ رقد قائد مصر قائلا ”نعم. خسرنا في النهائي (2018). لقد كان يومًا حزينًا لنا جميعًا ولكن … حان وقت الانتقام“.

هذا ،بالطبع، ليس مجرد لاعب يريد الفوز على فريق خسر أمامه قبل أربع سنوات. إنه رجل لا يزال يشعر بالحزن لأن نهائي دوري أبطال أوروبا الأول له قد انتهى قبل الأوان. الرجل الذي كان يعتقد أن الموسم الأول الذي حطم الأرقام القياسية في ليفربول كان يصنع ذروة مثالية. رجل سقط على يد خصم شديد العدوانية، أو في أسوأ الأحوال استُهدف عمدًا من قبل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق.

وقال حمدي نوح، أحد مدربي صلاح الأوائل في فريق المقاولون العرب المصري في 2021: ”صلاح لن ينسى أبدًا حادثة راموس“.

قد يبدو أن نوح كان على صواب، على الرغم من أن راموس، الرجل الذي كانت حركته التي تشبه حركات المصارعة في كييف سببا في إصابة وخروج صلاح من الملعب ، أصبح الآن لاعبًا في باريس سان جيرمان.

العودة إلى كييف

دعونا نعد إلى الـ26 من مايو/أيار 2018 ، في كييف. كانت النتيجة التعادل السلبي في الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول. هناك الكثير مما يحدث.

لقد كان حادثًا غير ضار بما فيه الكفاية، أو على الأقل شعرت بهذه الطريقة في ذلك الوقت، ومن المحتمل أن يكون ناتجًا عن قرار غير صحيح لصالح ليفربول في الدقيقة الـ25. كان مارسيلو وجيني فينالدوم يتنافسان على الكرة داخل نصف ملعب الريال. بدت الكرة وكأنها خرجت من فينالدوم وارتدت من اللعب.

ومرر ترينت- ألكسندر أرنولد الكرة في مساحة كبيرة ليركض صلاح وخلفه راموس وحاول الإمساك بصلاح حول كتفه، ولم يستطع الحصول على قبضة جيدة بما فيه الكفاية ، لذلك، في المحاولة الثانية، أغلق ذراع صلاح اليمنى أسفل يسراه، وسحبهما إلى الأرض ، وكان صلاح يدور في منتصف الطريق. ليسقط ويهبط على كتفه اليسرى. كان هبوط راموس أكثر ليونة بعض الشيء على صلاح نفسه؛ ما تسبب في المشكلة.

تألم صلاح من السقوط على الفور ، ولكن كان هناك فارس قريب منه يرتدي درع أديداس الأبيض اللامع ليعرض التعاطف الفوري والصادق: إنه سيرجيو راموس.

بعد دقيقتين من العلاج، ينهض صلاح ويركض على خط التماس ويلامس كتفه ويحاول الاستمرار. بعد دقيقة أو نحو ذلك، حصل ساديو ماني على ركلة ركنية، لكن صلاح يترنح عند حافة منطقة الجزاء وينحني، ويداه على ركبتيه، من الواضح أنه يعاني من الألم.

محمد صلاح: متفائل بتعثر مانشستر سيتي.. ولا أقصد إهانة ريال مدريد https://t.co/TBn2sSihzT pic.twitter.com/CTVmO1O5ie — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

ثم نزل مرة أخرى مستلقيًا على ظهره ويداه فوق وجهه. بحلول ذلك الوقت كان يعلم. أن مباراته انتهت وكاد يبكي وبدأ يدرك أن أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا قد انتهى.

ولم ينته دور راموس في المباراة بالطبع. في الشوط الثاني، اقتحم راموس مرمى لوريس كاريوس حارس ليفربول: كما هي الحال مع صلاح ، يمكنك استخلاص استنتاجاتك الخاصة حول ما إذا كان حاول عمدا إيذاء الخصم وإضعافه، لكن ليفربول قال لاحقًا إن كاريوس أصيب بالارتجاج.

أدت هذه الأخطاء في النهاية إلى فوز ريال مدريد 3-1 ليحقق لقبه الرابع في دوري أبطال أوروبا في خمسة مواسم. لم ندرك ذلك في ذلك الوقت، لكنها ستكون آخر مباراة لريال مع مديره الفني زين الدين زيدان (مؤقتًا) وكريستيانو رونالدو.

أضرار الإصابة

كان يعتقد في البداية أن كتف صلاح مخلوعة. في النهاية اتضح أنه ”فقط“ التواء في الأربطة، لكن المهم أن أخطر مهاجم في ليفربول غادر المباراة النهائية مبكرا، وبينما كان يسجل هدفين لمصر في كأس العالم في ذلك الصيف ، فقد غاب عن مباراتهم الأولى في روسيا.

وفي الأيام التي أعقبت المباراة النهائية، وقع أكثر من نصف مليون شخص على عريضة تطالب الاتحاد الدولي (الفيفا) ”باتخاذ إجراءات“ ضد راموس، الذي ادعى، صاحب الالتماس، أنه ”يمثل نموذجًا فظيعًا للأجيال القادمة من لاعبي كرة القدم“.

وفي الوقت ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي للجودو أن حركة راموس مع صلاح ”خطيرة“ وأوضح أنها ”غير مسموح باستخدامها في اللعبة“.

ورفع محام مصري يدعى باسم وهبة دعوى قضائية بقيمة مليار يورو نيابة عن صلاح ومصر كلها للإضرار ”عمدا“ بالمهاجم وبالتالي تعريض فرص البلاد في المونديال للخطر. قال وهبة ”رأى العالم كله أن (راموس يؤذي صلاح)، ويمكننا اعتبار ذلك جريمة. لسوء الحظ ، لا يفرض القانون عقوبات كافية على هذه النقطة، لكن هذا خطأ القانون، وليس خطأنا“.

هل كان يقصد ذلك؟ لطالما نفى راموس ذلك، قائلاً في عام 2019: ”إنه جزء من حياتي ، يجب أن أتعامل معه… لكن ضميري مرتاح. لن أؤذي أبدا زميلا عن قصد“.

لكن المهاجم المصري السابق أحمد حسام (ميدو) – الذي لم يكن مراقبًا محايدًا تمامًا – عبر عن أفكار الكثيرين. وقال ”كل من يفهم كرة القدم يعرف أن سيرجيو راموس تعمد إصابة صلاح“.

كما انتقد المخضرم جورجيو كيليني مدافع إيطاليا ويوفنتوس في عام 2020 راموس قائلا ”ما فعله لصلاح كان ضربة بارزة“. لقد قال سيرجيو ، دائمًا، إنه لم تكن الحادثة مقصودة لكنه كان يدرك أن الوقوع بالطريقة التي فعلها، دون تخفيف قبضته على كتف صلاح، تتسبب تسع مرات من أصل عشر في إمكانية كسر ذراع الخصم“.

فالفيردي منتقدا محمد صلاح: تصريحاته قلة احترام لريال مدريد ولاعبيه https://t.co/xKJ3uH8ysN pic.twitter.com/Afg4kWcGot — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2022

راموس الشرير

ومن جانبه، لعب راموس دور الشخص الشرير بشكل رائع، حيث تحدث إلى وسائل الإعلام بعد أسبوع أو نحو ذلك من المباراة النهائية، قائلا ”بحق الجحيم، لقد أولوا الكثير من الاهتمام لصلاح. لم أرغب في التحدث لأن كل شيء مكبّر. أتذكر المباراة جيدًا: أمسك بذراعي أولاً وسقطت على الجانب الآخر ، حدثت الإصابة للذراع الأخرى وقالوا إنني نفذت معه إحدى حركات الجودو. بعد ذلك قال الحارس إنني أصبته بالدوار بسبب الاشتباك.

”تحدثت مع صلاح عبر الرسائل، لقد كان جيدا جدا. كان بإمكانه اللعب إذا حصل على حقنة في الشوط الثاني. لقد فعلت ذلك أحيانًا ولكن عندما يفعل راموس شيئًا كهذا ، فإنه يظل ثابتًا أكثر قليلاً“.

وقال صلاح بعد وقت قصير من وصوله إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم ”لقد أرسل لي رسالة، لكنني لم أخبره أن الأمر على ما يرام. تعليقي هو أنه من الجيد دائمًا أن يجعلك الشخص الذي جعلك تبكي أولاً ثم يضحك. ربما يمكنه أن يخبرني أيضًا ما إذا كنت سأكون مستعدًا لكأس العالم؟“.

وأيضا، بعد الوصول مباشرة إلى روسيا، اضطر صلاح للتعامل مع مشجع متحمس للغاية ، بعد أن وافق اللاعب على التقاط صورة ذاتية سريعة قبل ركوب حافلة الفريق، قام بإمساك المهاجم حول الكتف المصابة أثناء محاولته التقاط الصورة. بدا صلاح مرعوبًا بشكل مناسب، وقام رجال الأمن بإبعاد المشجعين.

ولا شك أنه من أجل ذلك تبدو تصريحات صلاح بشأن الانتقام والثأر طبيعية على نحو شخصي بالنسبة له حتى لو كان راموس لا يلعب الآن في صفوف النادي الملكي.