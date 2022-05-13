الأندية الروسية تطعن ضد قرار اليويفا بحرمانها من بطولاته

قالت أربعة أندية في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بينها البطل زينيت سان بطرسبرغ، اليوم الجمعة، إنها تقدمت باستئناف ضد قرار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بحرمان الأندية الروسية من المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وقرر اليويفا حرمان الأندية الروسية من المشاركة في مسابقات الأندية موسم 2022-2023؛ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال زينيت في بيان: ”يدعم نادي زينيت سان بطرسبرغ في هذا الإجراء أندية دينامو موسكو وسوتشي وتشسكا موسكو للطعن ضد قرار اليويفا وتطالب بكل احترام بالتعامل مع هذا الاستئناف من قبل محكمة التحكيم الرياضية على وجه السرعة“.

ولم ترد المحكمة التي تتخذ من لوزان مقرا لها على الفور على طلب التعليق.

كما دفع قرار اليويفا شركة نايكي لإنهاء عقد رعايتها لسبارتاك موسكو.

ودخلت روسيا بعشرات الآلاف من القوات العسكرية إلى أوكرانيا، في 24 فبراير شباط الماضي، فيما وصفته بعملية خاصة تستهدف إضعاف القوات العسكرية لجارتها.