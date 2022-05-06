بـ115.8 مليون يورو.. ليفربول الأكبر مكسبا في دوري أبطال أوروبا

حقق ليفربول أقصى مكاسب ممكنة حتى الآن في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا، بواقع 115.8 مليون يورو.

ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية إحصائية قالت فيها إن ليفربول حصل على 115.8 مليون يورو لفوزه بجميع مبارياته في دور المجموعات، والوصول إلى النهائي حيث سيواجه ريال مدريد، الذي جاء في المركز الثاني بـ105.34 مليون يورو.

والآن، سيتنافس الفريقان على الجائزة الأخيرة البالغة 4.5 مليون يورو، والتي سيحصل عليها بطل النسخة، ثم 3.5 مليون يورو أخرى للمشاركة في كأس السوبر الأوروبي.

وفي موسم 2021-2022 الجاري، ومقارنة بالموسم السابق، رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، قيمة الجوائز التي سيتم توزيعها على جميع الأندية المشاركة بنسبة 3.6%، ليصل مجموعها إلى 2 مليار و32 مليون يورو.

وبمجرد وصول الفرق لدور المجموعات حصل كل منها على 15.6 مليون يورو.

وخلال هذا الدور حصلت الفرق على مبلغ 2.8 مليون يورو، مقابل كل انتصار، وعلى 930 ألف مقابل التعادل، فيما بلغت مكافأة بلوغ ثمن النهائي 9.6 مليون، وربع النهائي 10.6 وصلت إلى 12.5 في حالة نصف النهائي.

وبالإضافة إلى مكافآت النتائج تحصل الفرق المشاركة على مبالغ أخرى بناء على مؤشر معامل ”يويفا“ وهو نظام يسمح بتصنيف أداء الفرق المشاركة خلال آخر عقد.

وكلما زاد تصنيف الفرق في هذا المعامل زاد عدد نقاطها (بحد أقصى 32 نقطة)، علماً بأن كل نقطة تساوي 1.1 مليون يورو.

وبالنسبة للفرق الإسبانية، كان ريال مدريد هو الأعلى ربحاً في هذه النسخة بإجمالي 105.34 مليون منها 77.84، بفضل النتائج، و27.5 بفضل معامل ”يويفا“، يليه فياريال الذي ودع البطولة من نصف النهائي على يد ليفربول، حيث حقق 57.670 مليون يورو عن مجموع المباريات التي خاضها طوال مغامرته في هذه النسخة، بجانب 26.4 مليون من معامل ”يويفا“.

من جانبه، حل أتلتيكو مدريد، الذي سقط في ربع النهائي على يد مانشستر سيتي، في المركز الثالث بين الفرق الإسبانية التي شاركت في نسخة هذا الموسم من ”التشامبيونز ليغ“، بجوائز بلغت قيمتها 63.270 مليون يورو، بواقع 42.370، من نتائج المباريات، و20.9 من معامل ”يويفا“.

أما برشلونة وإشبيلية، فكانا الأقل ربحاً بين الفرق الإسبانية في هذه النسخة، بعدما ودعا البطولة من دور المجموعات، لتتوقف مكاسبهما عند 55.17 مليون يورو، و34.430 مليون يورو، على الترتيب.

وكانت الأندية الإنجليزية المشاركة (مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتشيلسي)، هي الوحيدة التي تجاوزت مجموع أرباح نظيرتها الإسبانية، حيث حققت كلها إجمالاً 335.750 مليون يورو، بواقع 9.97 مليون أكثر من ريال مدريد، وفياريال، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وإشبيلية معاً.