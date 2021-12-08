الصحف الرياضية: برشلونة ضد بايرن ميونخ "معجزة لإنهاء شبح".. ومبابي وميسي "جرعة مزدوجة"

شكلت نتائج لقاءات أمس الثلاثاء، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، التي شهدت فوز ريال مدريد على إنتر ميلان، وليفربول على ميلان، وأتلتيكو مدريد على بورتو، وباريس سان جيرمان على كلوب بروج، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأبرز لقاءات الأربعاء في دور المجموعات، بايرن ميونخ ضد برشلونة، وأتلانتا أمام فياريال، وإشبيلية ضد سالزبورغ، وليل أمام فولفسبورغ.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على بورتو 3-1 وتأهله لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”هذا هو أتلتيكو مدريد“، و“يعتقد ويقاتل ويعاني.. يقاوم ويفوز ويتأهل“.

الصحيفة تحدثت عن فوز ريال مدريد على إنتر ميلان 2-0 وتصدره لمجموعته في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”مثل الطائرات“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وبايرن ميونخ، وكتبت: ”تشافي: لا داعي لمعجزة من أجل الفوز“.

كما اهتمت بلقاءات إشبيلية وريد بول سالزبورغ، وكتبت: ”باب مغلق: فوز إجباري“، وأتلانتا ضد فياريال، وكتبت: ”تعادل يساوي دور الـ16“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة أمام بايرن ميونخ في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”دعونا نحلم“.

كما تحدثت عن لقاءات الأربعاء، أتلانتا ضد فياريال وإشبيلية أمام سالزبورغ، وكتبت: ”فياريال مطالب بعدم الخسارة في إيطاليا“، و“إشبيلية مجبر على الفوز“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إنتر ميلان 2-0، وأتلتيكو مدريد على بورتو 3-1، وكتبت: ”ريال مدريد يفوز ويتأهل في المركز الأول“، و“تأهل ملحمي لأتلتيكو مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء بايرن ميونخ وبرشلونة الحاسم للفريق الإسباني للتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”أكون أو لا أكون“.

كما تحدثت عن لقاءات إشبيلية ضد سالزبورغ، وكتبت: ”الفوز هو الخيار الوحيد“، وعن أتلانتا ضد فياريال، كتبت: ”نقطة تكفي للتأهل لدور الـ16“.

الصحيفة اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد لدور الـ16 بعد فوزه على بورتو 3-1، وكتبت: ”هذيان أتلتيكو مدريد“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على إنتر ميلان 2-0 وحسم صدارة المجموعة، وكتبت: ”ريال مدريد في المركز الأول“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على بورتو 3-1 وتأهله لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”لا تتوقف عن الإيمان أبدا“.

وتحدثت عن فوز ريال مدريد على إنتر ميلان 2-0 وتأهله في صدارة المجموعة، وكتبت: ”متصدر أيضا في أوروبا“.

الصحيفة أهتمت بلقاء بايرن ميونخ وبرشلونة الحاسم للفريق الإسباني لبلوغ دور الـ16، وكتبت: ”معجزة لإنهاء شبح“.

كما اهتمت بلقاءات إشبيلية ضد سالزبورغ وأتلانتا أمام فياريال في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء فولفسبورغ وليل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”مجهود مرة أخرى“.

كما اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج 4-1 مع ثنائية لكل من مبابي وميسي، وكتبت: ”مبابي وميسي: جرعة مزدوجة“.

الصحيفة اهتمت بالهولندي ماكس فيرستابن سائق الفورمولا وان، وكتبت: ”فيرستابن سائق مميز“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة ميلان أمام ليفربول 2-1 وخروجه من المسابقات القارية وهزيمة إنتر ميلان أمام ريال مدريد وتأهله في المركز الثاني، وكتبت: ”ميلان يخسر أمام ليفربول 2-1 ويصبح خارج أوروبا، وتأهل أتلتيكو مدريد لدور الـ16″، و“بيولي وإنزاغي يخسران في دوري الأبطال“، و“إنتر ميلان يسقط في البرنابيو 2-0 وريال أنشيلوتي يتأهل في المركز الأول“.

الصحيفة اهتمت بمصير نادي سامبدوريا بعد اعتقال رئيسه، وكتبت: ”سامبدوريا الآن ناد خائف“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة ميلان أمام ليفربول 2-1 وهزيمة إنتر ميلان أمام ريال مدريد 2-0، وكتبت: ”إنتر ميلان يسقط أمام ريال مدريد وينهي في المركز الثاني وميلان خارج أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلانتا ضد فياريال ويوفنتوس أمام مالمو، وكتبت: ”ليلة ديبالا وليلة أتلانتا“.