إصابة ميندي تضاعف محنة زيدان وريال مدريد الدفاعية

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن الفرنسي فيرلاند ميندي مدافع ريال مدريد، يعاني من إصابة في عضلات قدمة اليسرى؛ ما يرجح غيابه عن المباريات لمدة أسبوعين.

تدريبات #راموس الذي يغيب حاليا عن الفريق بسبب إصابة عضلية، كما أعلن ريال مدريد إصابته بفيروس #كورونا قبل عدة أيام pic.twitter.com/Um0bJcmtn9 — إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2021

ويواجه ريال مدريد أزمة كبيرة في خط الدفاع؛ بسبب غياب رافاييل فاران وسيرجيو راموس المصابين بكورونا، بخلاف ناتشو الذي يعاني من إصابة عضلية.

وكان زيدان ينوي الدفع بميندي بجوار المدافع الوحيد المتاح لمباراة خيتافي وهو البرازيلي ميليتاو في مركز قلب الدفاع، إلا أن إصابة الفرنسي وضعت المدرب في مأزق كبير.

ويواجه ريال مدريد نظيره خيتافي، غدا الأحد، في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ66 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ67 نقطة.

وإذا ما غاب ميندي أسبوعين، فإن ذلك قد يمنعه من المشاركة في مباراة الذهاب أمام تشيلسي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.