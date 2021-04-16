كيف يمكن لآرسنال وتشيلسي حرمان ليفربول من التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ ‎

سيدعو لاعبو ليفربول من أجل فشل آرسنال وتشيلسي في الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم، حتى يضمن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المشاركة في أبرز بطولة أوروبية للأندية الموسم المقبل.

وبلغ آرسنال قبل نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على سبارتا براغ الليلة الماضية، بينما تأهل تشيلسي إلى الدور ذاته في دوري أبطال أوروبا بعدما تجاوز بورتو البرتغالي الأسبوع الماضي.

وفي هذه الأثناء، خرج ليفربول من نفس البطولة أمام ريال مدريد، مما يعني أن حصوله على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز فقط سيضمن له مكانًا في أبرز بطولة أوروبية للأندية.

وحاليا ليستر سيتي ووست هام يونايتد سينضمان إلى مانشستر سيتي وجاره يونايتد لحجز بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا.

لكن السباق مستمر بقوة، حتى أن إيفرتون الذي يحتل المركز الثامن لا يزال يأمل في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.

ورصدت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية بعض السيناريوهات التي يمكن أن يكون أحدها كارثيا لليفربول:

مانشستر سيتي بطلا لدوري أوروبا

ضمن مانشستر سيتي، حسابياً على الأقل، مكانه في المراكز الأربعة الأولى ويقترب من لقب الدوري، وإذا استمر في مشواره المظفر نحو الفوز بدوري الأبطال، فستظل الأمور كما هي تمامًا.

فوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

سيضمن رجال توماس توخيل مكانهم في مسابقة الموسم المقبل إذا فازوا بها هذا الموسم، حتى إذا فشلوا في إنهاء البريميرليغ بين المراكز الأربعة الأولى.

فوز آرسنال بالدوري الأوروبي

فوز آرسنال بلقب الدوري الأوروبي يضمن للفريق مكانًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومع وجود النادي اللندني حاليًا في المركز التاسع في الدوري، يبدو أن هذا هو أفضل طريق لهم للمشاركة في دوري الأبطال.

فوز كل من تشيلسي وآرسنال ببطولتي أوروبا

سيكون هذا السيناريو كارثيا بالنسبة لليفربول، إذ إنه في حال فوز الفريقين بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأنهيا الموسم خارج المربع الذهبي، فسيضمن كلاهما مكانًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على حساب ليفربول.

ومع ذلك، على الرغم من حصول الفائز بدوري أبطال أوروبا على مكان إضافي في المنافسة للموسم التالي، فإن هذه القاعدة لا تنطبق عندما يكون الفائز بالدوري الأوروبي من نفس البلد أيضًا.

وهذا يعني أن صاحب المركز الرابع في الدوري الممتاز سيتأهل للدوري الأوروبي، مما يعني أن ليفربول وليستر سيتي ووست هام وتوتنهام هوتسبير وإيفرتون سيغيبون عن دوري أبطال أوروبا، ليتأهل أول ثلاثة أندية بالدوري، إلى جانب آرسنال وتشيلسي في حال فوزهما ببطولتي أوروبا هذا الموسم.