فيل فودين ينفصل عن شركة "سوشيال ميديا" بعد تغريدة تحدي مبابي

أنهى فيل فودين لاعب مانشستر سيتي علاقته بالشركة التي تدير حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لعدم رضاه عن تغريدة نشرتها الشركة على حسابه في ”تويتر“.

ونشرت الشركة تغريدة عبر حساب فودين على موقع ”تويتر: يتحدى فيها كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وقبل مواجهة النادي الفرنسي.

وسجل فودين هدف الفوز على بروسيا دورتموند الألماني 2/1 في إياب دور الـ8 لدوري الأبطال، يوم الأربعاء، لكن التركيز سرعان ما تحول إلى تغريدة من حسابه على ”تويتر“ يسأل فيها مبابي ”هل أنت مستعد؟“، في إشارة لمواجهة الفريقين في نصف النهائي في وقت لاحق الشهر الحالي.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن اللاعب الشاب، البالغ من العمر 20 عاما، لم تعجبه التغريدة التي أثارت الكثير من الجدل، وهو ما لم يُنظر إليه على أنه يعكس شخصيته، ليتخذ قراره يوم الخميس بالتخلي عن شركة ”Ten Toes Media“ المسؤولة عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدى فودين ما يقرب من نصف مليون متابع على ”تويتر“، وارتبط بشركة ”Ten Toes Media“ في معظم حياته المهنية القصيرة.

وتتولى الشركة ذاتها، التي تتخذ من لندن مقرا لها، حسابات هاري كين وأندرو روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد وفيكتور ليندلوف على مواقع التواصل الاجتماعي.

