هل ينفق مانشستر سيتي 100 مليون جنيه إسترليني لشراء لاعب واحد؟ غوارديولا يجيب

تحدث المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن إمكانية إنفاق فريقه 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب واحد في السوق الصيفي المقبل.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بروسيا دورتموند، ونجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

ويرتبط مانشستر سيتي بالتعاقد مع هالاند، الذي يعد هدفا لكبار الأندية الأوروبية وأبرزها ريال مدريد وبرشلونة.

ثنائية هالاند ضد بايرن ميونخ في اول ١٠ دقائق من المباراة

pic.twitter.com/hkvma247aW — محمد النمير (@MohamedAlnumair) March 6, 2021

وسئل بيب حول إمكانية إنفاق 100 مليون إسترليني لضم لاعب واحد، فقال: ”إنفاق الكثير من الأموال على لاعب واحد، لا يمنح الفريق أفضلية للفوز، كرة القدم تعتمد على الفريق، والكل يقدم مساهماته“.

وأضاف: ”لا يمكنك التتويج بالألقاب من خلال لاعب واحد، بل بمشاركة جميع اللاعبين، النادي قرر ألا ينفق ما يقارب 100 مليون إسترليني لضم لاعب، ربما يحدث هذا في المستقبل، عندما يقرر النادي أنه من المهم تطوير الفريق، لـ5 أو 10 سنوات مقبلة“.

ومن غير المتوقع أن تكلف صفقة تعاقد أي فريق مع هالاند أقل من 100 مليون جنيه إسترليني، علما أن شبكة ”ESPN“ كانت قد كشفت أن بروسيا دورتموند يريد الحصول على 180 مليون يورو للتخلي عن هالاند.

ويتردد أن عقد هالاند مع بروسيا دورتموند يشمل بندا يتيح للاعب الرحيل صيف العام المقبل مقابل 75 مليون يورو، لكن في ظل الصراع بين كبار الأندية عليه قد يرحل اللاعب الصيف المقبل، خاصة مع احتمال عدم تأهل دورتموند لدوري أبطال أوروبا.

سيتي ودورتموند

وعن مواجهة دورتموند قال غوارديولا: ”ما يهمنا فقط الفوز في المباراة، ثم الفوز على ليدز ثم دورتموند في الإياب، وإذا قدمنا مستوى جيدا سنتأهل، إذا لم يكن يحدث سنحاول الموسم المقبل“.

وتابع: ”أحضر لمواجهة بروسيا دورتموند كما حضرت للمباراة التي سبقتها، الأمر لا يتعلق بعدد الأهداف التي يسجلها لاعبو فريقي أو تستقبلها شباكنا، بل بالفوز“.

وسئل بيب عما إذا كان مانشستر سيتي بحاجة للفوز بدوري أبطال أوروبا ليكون من الأندية الكبرى، قال: ”نحن ناد كبير، الكل متواجد هنا لتقديم ما هو أفضل مما قدمناه من قبل، في هذه المسابقة“.

وحول سعي مانشستر سيتي للتتويج بالرباعية قال غوارديولا: ”لا أفكر في الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية، ما يهمني هو تقديم مباراة جيدة أمام بروسيا دورتموند“.