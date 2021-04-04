لماذا لن يتدرب ليفربول على ملعب دي ستيفانو قبل مباراة ريال مدريد؟

قرر يورغن كلوب المدير الفني لليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عدم خوض التدريب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو قبل مواجهة ريال مدريد على أرضه يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن الإجراءات الأمنية والصحية القوية دفعت بعثة بطل إنجلترا للوصول إلى مطار باراخاس في مدريد أمس الإثنين الساعة 7:10 مساءً بطائرة خاصة من مطار جون لينون في ليفربول.

وبعدها سيتوجه الفريق إلى فندق يوروستارز تاورز، حيث سيُخصص للبعثة طابقان للحفاظ عليها في بيئة معزولة تحرص كافة الأندية على اتباعها منذ بداية جائحة كوفيد-19 العام الماضي.

وقرر كلوب أنه لا ينبغي للفريق أن يتدرب على إستاد دي ستيفانو، على النحو الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي (اليويفا) وسيكتفي الفريق بالتدريب الأخير في مركز تدريب ميلوود قبل السفر.

وقد يكون قرار المدير الفني الألماني لأسباب فنية حتى لا يكشف خطته التي سيخوض بها المباراة في تكرار لنهائي نسخة 2018 من البطولة نفسها التي حسمها ريال مدريد بالفوز 3/1.

ولن يضطر ريال مدريد لخوض مباراته أمام ليفربول خارج الديار بعد رفع الحكومة الإسبانية الشهر الماضي الحظر المفروض على رحلات الطيران القادمة من بريطانيا.

🖐 talking points from #ARSLIV… 1️⃣: Maintaining momentum

2️⃣: Jota’s instant impact

3️⃣: ❓

4️⃣: ❓

5️⃣: ❓ — Liverpool FC (@LFC) April 4, 2021

وبدأت القيود في ديسمبر/كانون الأول بسبب مخاوف بشأن سلالة جديدة من كوفيد-19 في بريطانيا، ما أجبر أتلتيكو مدريد على خوض مباراته على أرضه في دور الـ16 لدوري الأبطال أمام تشيلسي في بوخارست الرومانية.

وفرضت دول أخرى قيودا مماثلة على رحلات السفر من بريطانيا ما اضطر مانشستر سيتي وبروسيا مونشنغلادباخ لخوض مباراتي دور الـ16 في بودابست الرومانية وهو ما فعله ليفربول ولايبزيغ الألماني.