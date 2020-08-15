15 أغسطس

شاهد: فيدال يبكي بعد خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ (فيديو وصورة)

شاهد: فيدال يبكي بعد خسارة برشلونة...

بايرن ميونخ سجل 4 أهداف في كل شوط ليُلحق ببرشلونة أكبر خسارة في تاريخ دوري أبطال أوروبا ويتأهل إلى نصف النهائي.

المصدر: فريق التحرير

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ظهر التشيلي أرتورو فيدال في حالة تأثر شديد، بعدما تلقى برشلونة الإسباني الهدف السادس، في الخسارة 8/2 أمام بايرن ميونخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الجمعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو ”فيدال“ وهو يبكي ومستند على أحد الملصقات الإعلانية الموجودة، في حالة انهيار على حافة الملعب.

وكان ”فيدال“ قد أعلن التحدي قبل المباراة، قائلًا:“نعرف من هو بايرن ميونخ، وستكون الأمور صعبة، لكننا برشلونة، وإذا فعلنا ما يتوجب علينا فعله سنتأهل بالتأكيد“.

وأوضح ”فيدال“ أيضًا أن لاعبي بايرن ميونخ سيلعبون ضد برشلونة وليس ضد فريق من الدوري الألماني، فهم سيواجهون أفضل فريق في العالم“ في إشارة إلى قوة النادي الكتالوني.

وانتقل فيدال من بايرن ميونخ إلى برشلونة صيف العام 2018.

وسجل بايرن ميونخ 4 أهداف في كل شوط، ليُلحق ببرشلونة أكبر خسارة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ويتأهل إلى نصف النهائي.

وسيلعب بايرن ميونخ، بطل المسابقة 5 مرات، في نصف النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي أو ليون الفرنسي.

2020-08-54-5

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