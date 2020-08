شاهد: فيدال يبكي بعد خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ (فيديو وصورة)

ظهر التشيلي أرتورو فيدال في حالة تأثر شديد، بعدما تلقى برشلونة الإسباني الهدف السادس، في الخسارة 8/2 أمام بايرن ميونخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الجمعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو ”فيدال“ وهو يبكي ومستند على أحد الملصقات الإعلانية الموجودة، في حالة انهيار على حافة الملعب.

A reação de desespero do Vidal depois do 6° gol do Bayern contra o Barcelona. pic.twitter.com/KG452CzIcO

— Sala12 (@OficialSala12) August 14, 2020