تقرير: هازارد يراهن على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي لإنقاذ موسمه

اعترف البلجيكي إدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني بأن موسمه الأول في الفريق الملكي كان سيئا، وذلك بسبب الإصابات التي تعرض لها، ويأمل أن يمحو الصورة التي تركها من خلال لقاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وبحسب موقع ”ديفينسا سنترال“ المقرب من ريال مدريد فإم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يأمل في استعادة نجمه البلجيكي في موقعة الاتحاد في مانشستر، ولذلك طالب من المختصين في الفريق بالجانب البدني والنفسي باستعادة اللعب وتجهيزه خاصة أنه أنهى الدوري الإسباني بمشاكل صحية ونفسية وخوف من اللعب والإصابة.

ويعتقد إدين هازارد أن لديه أمل في لقاء مانشستر سيتي المقرر يوم 7 آب/ أغسطس المقبل وواثق بأنه سيكون رائد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاقتحام ملعب الاتحاد.

ويرغب النجم البلجيكي في تجاوز ضربة مواطنه توماس مونييه مدافع باريس سان جيرمان السابق والذي كان سببا في إصابته في الكاحل خلال لقاء الفريقين في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو وفي وقت كان النجم السابق لتشيلسي يستعيد أفضل مستوياته.

حديث هازارد بالإسبانية بعد الفوز بالليغا الأولى له مع الفريق 🏆 pic.twitter.com/tL35ta5N7c — Blancos Show (@blancosShow) July 17, 2020

ولتأكيد رهانه على لقاء دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي كشف ”ديفينسا سنترال“ أن إدين هازارد تحدث مع مواطنه وصديقه كيفن دي بروين نجم الفريق الإنجليزي وتراهنا على اللقاء بوجبة عشاء.

وأكد هازارد لصديقه دي بروين أن ريال مدريد سيقلب الطاولة على مانشستر سيتي ويعوض خسارته ذهابا على سانتياغو برنابيو 1/2 ويتأهل لربع النهائي.

الرهان على تاكيفوسا كوبو

في سياق ذي صلة، تحدث موقع ”ديفينسا سنترال“ عن خطط ريال مدريد بشأن النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو البالغ من العمر 19 عاما، والذي قضى الموسم معارا لريال مايوركا وقدم مستويات جيدة جعل عدد كبير من الأندية الإسبانية والأوروبية تطرق باب الفريق الملكي من أجل استعارته مرة أخرى في الموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة ريال مدريد مهتمة بتطور النجم الياباني الشاب وتراهن على إمكانية لعبه دور مهم في مستقبل الفريق في المواسم المقبلة خاصة في الجانب المالي.

ووفقا لـ“ديفينسا سنترال“ فإن عدة تقارير على طاولة إدارة ريال مدريد تؤكد أن النجم الياباني الشاب سيكون الدجاجة التي تبيض ذهبا وسيصبح أغلى لاعبي العالم في حدود 2024 أو 2025.

ويرجع سبب التفاؤل بشأن القيمة المالية للنجم تاكيفوسا كوبو لأنه لاعب ياباني ومن شرق أسيا وهو سوق كبير وبإمكانيات مالية مهمة وداخل إدارة ريال مدريد ليست لديهم شكوك حول القيمة التجارية للاعب وتطورها الكبير في المستقبل.

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أبرز وأجمل أهداف ريال مدريد في الدوري الاسباني هذا الموسم 2019/20م بجودة عالية 😍😍😍!

– استمتعوا مع ابطال الليغا 🌟

• ⁦@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/WTSTwxsH97 — عز – @MnbrMadrid5 (@im3zHHD) July 16, 2020

ورغم نزول ريال مايوركا لدوري الدرجة الثانية لكن ريال مدريد كان سعيدا بمستوى لاعبيه وتأثيره الإيجابي في فريق مايوركا خاصة في السوق الآسيوية.

ووفقا للإحصائيات فإن 8 من أصل أكثر 10 لقاءات مشاركة في شرق آسيا كانت لريال مايوركا بسبب النجم الياباني وحال لعبه لريال مدريد فعدد المشاهدين سيتضاعف 3 أو 4 مرات.

وبحسب موقع ”ديفينسا سنترال“ فإن ماكينة الياباني كوبو في بداية الطريق ولن يكون باستطاعته اللعب مع ريال مدريد الموسم المقبل لأن الفريق يملك 3 لاعبين أجانب في صفوفه وهم البرازيليين فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريغو ولأنه لا يستطيع الحصول على الجنسية الإسبانية بسبب القوانين اليابانية.

لكن ريال مدريد ينتظر النجم الياباني في موسم 2021/2022 ليبدأ مشواره مع الفريق وفي انتظار ذلك تبحث الإدارة للنجم الشاب عن مشروع جديد يطور مستواه ويمنحه فرصا للعب في المستوى العالي.