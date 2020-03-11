أتلتيكو مدريد يطيح بليفربول من دوري أبطال أوروبا بريمونتادا تاريخية ويتأهل لدور الـ8 (فيديو)

أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بمضيفه ليفربول الإنجليزي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليخرج من البطولة التي توج بها الموسم الماضي، بعدما انتزع منه فوزا مثيرا 3 – 2 بعد التمديد الأربعاء في إياب دور الـ16 للمسابقة.

وكان أتلتيكو فاز 1 – صفر في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعبه الشهر الماضي، ليفوز 4 – 2 على الفريق الإنجليزي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وساهم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو بدور بارز في استمرار فريقه بالبطولة، بعدما تصدى ببسالة لأكثر من هجمة خطرة لليفربول، الذي فرض سيطرته الكاملة على مجريات الوقت الأصلي وأهدر لاعبوه عدة فرص محققة للتسجيل كانت كفيلة بإنهاء اللقاء لصالحه دون خوض الوقت الإضافي.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم ليفربول بهدف نظيف أحرزه الهولندي جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 43، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين وفقا للائحة البطولة.

وخلال الوقت الإضافي، أحرز البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 94، لكن أتلتيكو رد بهدفين عن طريق لاعبه البديل ماركوس يورينتي في الدقيقتين 97 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثالث،

وأطلق البديل الآخر ألفارو موراتا رصاصة الرحمة على ليفربول، عقب تسجيله الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الرابع، ليصعد فريق العاصمة الإسبانية إلى دور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 2 × 0 اتليتكو مدريد |هدف الثاني ليفربول فيرمينو???????????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/pXBZBqDTwk — فهد ابطاااااال (@allopaths9) March 11, 2020

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 2 × 1 اتليتكو مدريد |هدف اول اتليتكو مدريد ادريان وش يسوي !!!!!!!!!!!!! ???????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/eC6yXRgR1s — فهد ابطاااااال (@allopaths9) March 11, 2020

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 2 × 2 اتليتكو مدريد |قووووووووووووول التعادل اتليتكو مدريد من بداية الهجمة ???????????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/lKxsRWyaav — فهد ابطاااااال (@allopaths9) March 11, 2020

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 2 × 2 اتليتكو مدريد |قووووووووووووووول الثالث اتليتكو مدريد موراتا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/JiwY0eVH93 — فهد ابطال (@monasteries15) March 11, 2020

وتأتي تلك الخسارة، ليواصل ليفربول نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، خاصة وأنها جاءت بعد خسارته الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام واتفورد، ثم خروجه من دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الهزيمة صفر – 2 أمام مضيفه تشيلسي.