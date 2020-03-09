رسميا.. إقامة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا دون جمهور

أعلنت شرطة مدينة باريس رسميا عن إقامة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، خلف أبواب مغلقة ودون جمهور.

وقالت قيادة شرطة باريس، اليوم الإثنين، إن المباراة ستقام خلف أبواب مغلقة ودون جمهور، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وستقام المباراة في استاد بارك دي برينس بالعاصمة الفرنسية، وهي تأتي في إياب دور 16 من البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

وكان الفريق الألماني قد فاز على أرضه في دورتموند 2-1 في لقاء الذهاب في الشهر الماضي.

وكانت السلطات الفرنسية قد قررت تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد مضيفه ستراسبورغ، السبت الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وألقى انتشار كورونا بظلاله على بعض مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ إقامة البعض منها خلف الأبواب المغلقة.