 هدف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.. 1/0 للأتلتي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.. 1/0 للأتلتي (فيديو)

هدف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.. 1/0 للأتلتي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم ساؤول نبجيز لاعب أتلتيكو مدريد بهدف في شباك ليفربول، خلال مباراة الفريقين التي تقام في افتتاح منافسات ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستغل ساؤول ارتباك دفاع الليفر، وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

ويحل ”الريدز“ حامل لقب دوري الأبطال ضيفًا ثقيلًا على أتلتيكو مدريد، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني في نسختي 2014 و2017، على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي كان شاهدًا على تتويج محمد صلاح ورفاقه بالبطولة في النسخة الماضية على حساب توتنهام 2-1.

ويسعى ليفربول إلى الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه من ”الروخيبلانكوس“، قبل مواجهة الإياب التي يحتضنها معقل الريدز في 11 مارس المقبل.

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