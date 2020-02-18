هدف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.. 1/0 للأتلتي (فيديو)

تقدم ساؤول نبجيز لاعب أتلتيكو مدريد بهدف في شباك ليفربول، خلال مباراة الفريقين التي تقام في افتتاح منافسات ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
واستغل ساؤول ارتباك دفاع الليفر، وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.
قوووووووووووووووووووووووووووووووول اتلتيكو الاول ????????????????????????????????????????????????@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/3qfxstTtTI
— تابعوا عز – @MnbrMadrid5 (@GoalofMnbr) February 18, 2020
ويحل ”الريدز“ حامل لقب دوري الأبطال ضيفًا ثقيلًا على أتلتيكو مدريد، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني في نسختي 2014 و2017، على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي كان شاهدًا على تتويج محمد صلاح ورفاقه بالبطولة في النسخة الماضية على حساب توتنهام 2-1.
ويسعى ليفربول إلى الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه من ”الروخيبلانكوس“، قبل مواجهة الإياب التي يحتضنها معقل الريدز في 11 مارس المقبل.