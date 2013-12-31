صور.. أحداث رياضية تظهر لأول مرة في عام 2013

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استمراراً في حصاد جميع الأحداث الكروية المهمة في عام 2013، نقدم في هذا التقرير أبرز الأمور التي حدثت لأول مرة وفقط في عام 2013