 أتلانتا يتجاوز شاختار ويرافق مانشستر سيتي إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أتلانتا يتجاوز شاختار ويرافق مانشستر سيتي إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أتلانتا يتجاوز شاختار ويرافق مانشستر سيتي إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
Soccer Football - Champions League - Group C - Shakhtar Donetsk v Atalanta - Metalist Stadium, Kharkiv, Ukraine - December 11, 2019 Atalanta players celebrate at the end of the match whilst Shakhtar Donetsk players look dejected REUTERS/Gleb Garanich

المصدر: رويترز

تأهل أتلانتا إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه خارج أرضه 3-صفر على شاختار دونيتسك، بينما سجل جابرييل جيسوس ثلاثية ليقود مانشستر سيتي، الذي ضمن الصدارة في وقت سابق، لتحويل تأخره إلى فوز 4-1 على مستضيفه دينامو زغرب، اليوم الأربعاء.

وأنهى سيتي المجموعة في المركز الأول برصيد 14 نقطة من 6 مباريات بفارق 7 نقاط عن أتلانتا الذي رافقه لأدوار خروج المغلوب في أول مشاركة له بالبطولة.

وسينتقل شاختار، صاحب المركز الثالث بست نقاط، إلى الدوري الأوروبي، بينما ودَّع دينامو، الذي حصد 5 نقاط، المسابقة القارية.

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