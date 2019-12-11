أتلانتا يتجاوز شاختار ويرافق مانشستر سيتي إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تأهل أتلانتا إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه خارج أرضه 3-صفر على شاختار دونيتسك، بينما سجل جابرييل جيسوس ثلاثية ليقود مانشستر سيتي، الذي ضمن الصدارة في وقت سابق، لتحويل تأخره إلى فوز 4-1 على مستضيفه دينامو زغرب، اليوم الأربعاء.

وأنهى سيتي المجموعة في المركز الأول برصيد 14 نقطة من 6 مباريات بفارق 7 نقاط عن أتلانتا الذي رافقه لأدوار خروج المغلوب في أول مشاركة له بالبطولة.

وسينتقل شاختار، صاحب المركز الثالث بست نقاط، إلى الدوري الأوروبي، بينما ودَّع دينامو، الذي حصد 5 نقاط، المسابقة القارية.

دوري ابطال اوروبا | دينامو زغرب 1 × 4 مان سيتي | أهداف اللقاء HD

Via : ⁦@MnbrMadrid pic.twitter.com/7zetdWp2NM — عز – @MnbrMadrid5 (@UCLGoalHD1) December 11, 2019