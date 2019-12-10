أهداف مباراة سالزبورغ ضد ليفربول.. 2-0 لـ“الريدز“ (فيديو)

سجل نابي كيتا الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره سالزبورغ، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”رد بول أرينا“ في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الأول " كيتا " HD ???????? !!! حسـابـي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/w8a4MWlZEu — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20041) December 10, 2019

وفي الدقيقة 58 يسجل محمد صلاح الثاني للريدز.

ترتيب المجموعة وسيناريوهات التأهل

يتصدر ليفربول حامل اللقب ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وخلفه نابولي برصيد 8 نقاط ثم رد بول سالزبورغ برصيد 7 نقاط، وأخيرًا جينك برصيد نقطة واحدة.

ويبقى جينك بعيدًا عن صراع التأهل، ويحتاج رد بول سالزبورغ لسيناريو واحد للتأهل وهو الفوز؛ لأن التعادل حتى في حال هزيمة نابولي والتساوي برصيد 8 نقاط يصعد بالفريق الإيطالي نتيجة التفوق في اللقاءات المباشرة.

ويبحث رد بول سالزبورغ عن الفوز على ليفربول ليضمن التأهل في حالة فوز نابولي، خاصة أن لقاء آنفيلد انتهى بفوز الريدز بنتيجة 4-3 وهو ما يجعل فرصة المواجهات المباشرة متاحة للفريق النمساوي حال الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف بنتيجة أقل من 4-3.

ويصعد ليفربول حال حصد نقطة واحدة من موقعة سالزبورغ، وحتى في حالة الهزيمة يصعد إذا خسر نابولي أمام جينك.

ويبحث المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن الحسم والتأهل بصفة رسمية، وتجنب كابوس الخروج المبكر إذا تعثر بالهزيمة في النمسا وفاز نابولي.

ووصف كلوب المباراة بأنها أشبه بنهائي دوري أبطال أوروبا بالنسبة له، خاصة أن سالزبورغ ليس أمامه فرصة سوى الفوز على ليفربول وبالتالي سيكون اللقاء صعبًا.