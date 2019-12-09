مباراة تشيلسي ضد ليل.. ماذا قال لامبارد قبل أكبر اختبار للبلوز؟

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن آخر مباراة له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد ليل غدًا الثلاثاء ستمثل أكبر اختبار لفريقه هذا الموسم حتى الآن إذ يتطلع لأول فوز على أرضه والوصول لأدوار خروج المغلوب.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع فالنسيا صاحب المركز الثاني ويبتعد بنقطتين خلف أياكس أمستردام المتصدر.

لكن الفريق الإنجليزي جمع نقطة واحدة من مباراتين على أرضه في دوري الأبطال هذا الموسم.

ويمكن لفريق لامبارد التأهل لدور الـ16 بفوزه على ليل أو إذا تعادل مع ضيفه الفرنسي بشرط فوز أياكس على فالنسيا.

وأبلغ لامبارد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين قبل المباراة التي يعتبرها الأكثر أهمية منذ تولى القيادة ”أدرك جيدًا مستوى تشيلسي على أرضه واعتقد أن التأهل سيكون إنجازًا جيدًا“.

وأضاف ”أعرف أن التوقعات تدفعنا للعبور للدور المقبل لكننا في مجموعة صعبة وواجهنا بعض الصعوبات بسبب تشكيلتنا الشابة والخسارة في أول مباراة“.

وتابع ”لا نريد أن نخسر أو توقع الخسارة لكن لا توجد فرق لا تُقهر. الفرق والأفراد بحاجة إلى هذا النوع من الاختبارات وفي كرة القدم هذا اختبار لنا جميعًا“.

وشدد على أن الهزيمة 1/3 من إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت لن تغير خطط التعاقدات بعد رفع الحظر عن النادي ليتمكن من ضم لاعبين جدد في الشهر المقبل.

وأردف لامبارد ”يجب توخي الحذر وألا نتعجل في التصرف بعد رفع العقوبة وبعد الهزيمة من إيفرتون.. من السهل استنتاج حاجتنا للإنفاق“.

وواصل ”لدينا تشكيلة قوية أؤمن بها لكن يجب النظر إلى إمكانية تعزيز الصفوف والبحث عن فرصة للتحسن“.

ونال لامبارد دفعة بعودة المدافع أنطونيو روديغر، الذي خاض 45 دقيقة فقط هذا الموسم، من الإصابة بينما يستمر استبعاد فيكايو توموري والمهاجم أوليفييه جيرو.