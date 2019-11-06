كايل والكر يشارك حارسًا بعد طرد كلاوديو برافو خلال مباراة مانشستر سيتي ضد أتلانتا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تعرض كلاوديو برافو، حارس مرمى مانشستر سيتي، للطرد في مباراة فريقه ضد أتلانتا الإيطالي، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين، على ملعب ”سان سيرو“ في دوري أبطال أوروبا.

وكان برافو قد دخل بديلًا للحارس الأساسي إيدرسون الذي خرج مصابًا، ولكن برافو ارتكب خطأ فادحًا مع لاعب أتلانتا بعرقلته خارج منطقة الجزاء ليقوم الحكم بطرده.

وفي ظل عدم وجود حارس بديل فقام بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بإشراك لاعب الفريق كايل والكر في مركز حراسة المرمى بالدقيقة 87 وإخراج النجم الجزائري رياض محرز.

ونجح والكر في المهمة وتصدى لتصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 1 × 1 اتلانتا | تصدي راااائع من حارس السيتي المميز "والكر" HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/H2hOdOJJ1L — فيصل اهداف (@YsLz4s) November 6, 2019

مانشستر سيتي حال فوزه في اللقاء سيضمن بشكل كبير التأهل رسميًا لدور الستة عشر، خاصة أن الفريق تمكن من الفوز عليه الجولة الماضية على ملعب الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدف، فبعدما تقدم أتلانتا على ملعبه لم يهدأ السيتي إلا برد اعتباره بخمسة أهداف متتالية في لقاء شهد تألق المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وتعد مباراة مانشستر سيتي ضد أتلانتا مباراة مهمة جدًا للفريق السماوي قبل دخول الفريق في الموقعة الإنجليزية أمام نادي ليفربول في المواجهة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب نادي ليفربول في واحدة من المباريات المهمة جدًا للناديين، حيث يأمل السيتي بتحقيق الانتصار الذى يقربه أكثر من ليفربول ومن صدارة الدوري الإنجليزي.