مصائب البارسا تتوالى.. بيكيه يغيب عن مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

زادت معاناة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بعد تأكد غياب المدافع المخضرم جيرارد بيكيه عن مواجهة بروسيا دوتموند الألماني في كامب نو ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الجاري.

وتواصل المستوى المتباين لبرشلونة وفشل في اختراق التشكيلة المثابرة والجريئة لفريق سلافيا براغ الضيف في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وفي ظل إصابة لويس سواريز، افتقر برشلونة للحسم الهجومي وقدم اوندري كولار حارس مرمى الفريق الضيف أداء يثير الإعجاب ليمنع الفريق الكتالوني من هز شباكه ويخيب آمال ليونيل ميسي وسيرغي روبرتو رغم محاولاتهما من مسافة قريبة في الشوط الثاني.

وسدد ميسي في القائم في الشوط الأول وتم إلغاء هدف لارتورو فيدال الذي سجل لاحقًا بداعي التسلل.

ويتصدر برشلونة، الذي مني بهزيمة مفاجئة خارج ملعبه 3-1 أمام ليفانتي في الليغا يوم السبت الماضي، المجموعة السادسة برصيد ثماني نقاط عقب أربع مباريات متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الذي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بينما يتذيل سلافيا جدول الترتيب برصيد نقطتين.

سيغيب بيكيه عن برشلونة في مباراته أمام بوروسيا دورتموند في كامب نو في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بسبب تراكم الانذارات.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن بيكيه حصل على البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم في دوري الأبطال خلال مباراة سلافيا براغ لذلك يتعين عليه الايقاف لمدة مباراة واحدة.

وحصل بيكيه على إنذاره الأول في في بداية الشوط الثاني في المباراة الافتتاحية للمجموعة أمام دورتموند في ألمانيا ثم في الدقيقة 20 في مواجهة إنتر ميلان في كامب نو.

وستكون مواجهة فريق المدرب لوسيان فافر مهمة للفريق الكتالوني حيث سيضمن الفائز بها تصدر المجموعة والتأهل إلى دور الستة عشر قبل مباراة على النهاية وبالتالي غياب بيكيه سيؤثر كثيرًا على برشلونة.

وحصل بيكيه على تسعة انذارات هذا الموسم وتم إيقافه ليغيب عن مباراة إيبار في الدوري بسبب تراكم الانذارات أيضًا.

وقال بيكيه عقب المباراة:“يجب أن نبقى مع الجانب الإيجابي، والكرة لا تريد أن تدخل شباك الخصم، كان لدينا عدة فرص، والأحاسيس ليست سيئة“.

وأضاف:“نحن لا نلعب أفضل كرة قدم لدينا، لكن النتائج ليست سيئة للغاية، نحن في صدارة الليغا ودوري الأبطال، ويجب أن نتحسن، خاصة في لعبتنا، لكننا بحاجة إلى بعض الصبر“.

وتابع :“نفهم أن الناس يريدون الأفضل، ولكن لا بد من الصبر، نحن نبحث عن الحلول، وحاولنا أن نجعل اللعبة في صالحنا، ولكن الكرة رفضت الدخول، وأنا مع الجانب الإيجابي، وأطلب القليل من الصبر، والفريق يعمل بجد لإيجاد حلول“.

وأردف:“يجب حل هذا الموقف في أقرب وقت، ويجب أن نكون ذهنيًا أفضل، ومع هذا المستوى من اللعب لا يمكن الفوز بلقب دوري الأبطال، ولكن مررنا بمراحل أخرى حيث لم نكن نلعب بشكل جيد، على سبيل المثال في زمن لويس إنريكي، ثم أنهينا الموسم بالثلاثية التاريخية“.