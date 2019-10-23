نادي ليفربول يكتسح جينك برباعية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزًا كاسحًا على نظيره جينك البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ليفربول جاء سريعًا عن طريق أليكس أوكسلايد تشامبرلين وذلك في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كتيبة يورغن كلوب بهدف بلا مقابل.

وفي الدقيقة 57 تمكن تشامبرلين من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.

وتمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 77 بعد تمريرة من المصري محمد صلاح.

ورد ماني الهدية لصلاح في الدقيقة 87 حيث صنع هدفًا تمكن المصري من تسجيله محرزًا بذلك آخر أهداف ليفربول في اللقاء.

أما هدف جينك الوحيد فقد جاء في الدقيقة 88 عن طريق ستيفن أودي.