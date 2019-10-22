توني كروس يقود ريال مدريد لتحقيق فوزه الأول بدوري أبطال أوروبا على غالاتا سراي (فيديو)

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزه الأول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وتغلب على مضيفه غالاتا سراي التركي 1-0 الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

ونجح ريال مدريد في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الألماني توني كروس في الدقيقة 18.

بعدها بحث لاعبو غالاتا سراي عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليخرج ريال مدريد فائزًا باللقاء.

وفي المباراة الأخرى بالجولة ذاتها على ملعب يان برايدال اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5-0.

سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفين في الدقيقتين السابعة و63 وأضاف نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 61 و79 و83 ليحقق سان جيرمان بذلك فوزه الثالث على التوالي.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية ويحل ريال مدريد في المركز الثاني بأربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل ويأتي كلوب بروج في المركز الثالث بنقطتين فيما يتذيل غالاتا سراي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.