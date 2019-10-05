ليونيل ميسي مهدد بالمنع من دخول بريطانيا.. تعرف على السبب

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن ليونيل ميسي، قائد وهداف برشلونة، قد يواجه صعوبات في دخول بريطانيا حال وقوع النادي الكتالوني في مواجهة أمام أحد أندية البريميرليغ في دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وحذّر أحد المحامين المتخصصين من أن بعض اللاعبين سيواجهون بعض المشاكل في دخول بريطانيا بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

وقال آندرو أوسبورن لصحيفة ”ميرور“ البريطانية إن بعضًا من أبرز نجوم العالم يمكن أن يتأثروا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بينهم ميسي.

ويستشهد المحامي بنقطة محددة تتعلق بالمنافسات القارية وهي أنه ”إذا كنت مواطنًا في الاتحاد الأوروبي ولديك إدانة جنائية، فيمكنك السفر إلى المملكة المتحدة، طالما أنك لا تعتبر تهديدًا للأمن القومي، أما إذا لم تكن مواطنًا في الاتحاد الأوروبي وتم فرض عقوبة إدانة أو عقوبة بالسجن حتى لو كانت مع إيقاف التنفيذ فتُمنع من دخول البلاد“.

وأضاف المحامي ”هناك عدد من لاعبي كرة القدم المشهورين الذين لديهم أحكام قضائية مع إيقاف التنفيذ تتعلق بالتهرب من الضرائب خاصة في إسبانيا وبينهم ميسي بالطبع. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما لن يتمكنوا من دخول البلاد حيث ستتم معاملتهم كمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. أي شخص يعاقب بالسجن من أي نوع، فإنه غير مسموح له بدخول البلاد“.

وأكمل ”هذا الأمر سيعيق بعض الأندية المشاركة في بطولتي أوروبا كما أنه في حال إقامة المباراة النهائية في إنجلترا أو استضافة بطولة كبرى لن يتمكن بعض اللاعبين من الحضور. وحينها يجب على أنديتهم اتخاذ خطوات في سبيل حل هذه المشكلة“.

وأدين ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، بتهمة الاحتيال الضريبي وحُكم عليه بالسجن لمدة 21 شهرًا مع وقف التنفيذ من قبل المحاكم الإسبانية.