مباراة أياكس ضد ليل.. المدرب تن هاغ لا يشعر بالرضا رغم البداية الأوروبية القوية

ربما يكون أياكس أمستردام بدأ بشكل مثالي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بالفوز 3-صفر على ليل، يوم الثلاثاء، لكن مدربه إيريك تن هاغ لم يكن راضيًا بشكل تام عن بعض الجوانب.

وقال تن هاغ إنه كان بوسع أياكس الظهور بشكل أفضل إذا التزم اللاعبون بتعليمات ما قبل مواجهة الفريق الفرنسي في أمستردام.

وقال تن هاغ للصحفيين: ”كان يمكن أن نظهر بشكل أكثر تنظيمًا. لعب ليل بأسلوب هجومي جدًا ومنحنا مساحات كبيرة لشن هجمات مرتدة“.

”هنا تكون في حاجة للتحرك بسرعة نحو مرمى المنافس، لكننا تحركنا بسرعة مبالغ فيها في بعض الأحيان“.

”تحدثنا قبل المباراة عن إمكانية الحاجة لإبطاء الهجمة بعض الشيء حتى لا نفقد الاستحواذ على الكرة مجددًا“.

”هذا حدث تقريبًا لنا في آخر دقيقة بالشوط الأول وكان يمكن أن يفسد تقدمنا“.

ويبدو أن الشعور بعدم الرضا انتقل أيضًا إلى اللاعبين، إذ قال حكيم زياش، لاعب الوسط، إن بعض الشبان بالغوا في الاستعراض.

وقال زياش في إشارة إلى بعض التمريرات الفنية التي لم تصل بالشكل المطلوب: ”لقد فعلنا المطلوب، لكن في بعض الأحيان، كنا نفعله بشكل مبالغ فيه، وكان هناك الكثير من الاستعراض“.

لكن تن هاغ وصف النتيجة النهائية بأنها ”رائعة“.

وقال مدرب أياكس: ”تابعت الكثير من الأشياء الجيدة في الجانب الهجومي. الهدف الثاني من إيدسون ألفاريز على سبيل المثال تم إعداده بشكل رائع“.

وسجل اللاعب المكسيكي الهدف الثاني في وقت مبكر من الشوط الثاني بينما جاء الهدف الأول بوساطة كوينسي بروميس في الدقيقة 18، واختتم نيكولاس تاليافيكو الثلاثية.

وسيلعب أياكس في الجولة المقبلة في الثاني من أكتوبر تشرين الأول في ضيافة فالنسيا، الذي استهل مشواره بالفوز خارج أرضه 1-صفر على تشيلسي يوم الثلاثاء.