أياكس يتأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا على حساب أبويل نيقوسيا القبرصي (فيديو)

تأهل فريق أياكس امستردام الهولندي، إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي بهدفين دون رد في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات.

وجاء تأهل أياكس بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.

أنهى أياكس صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله المكسيكي إدسون ألفاريز في الدقيقة 43.

وفي الوقت الذي بحث فيه بطل قبرص عن التعادل، أضاف أياكس الهدف الثاني عن طريق الصربي دوشان تاديتش في الدقيقة 80.

كما عبر فريق كلوب بروج البلجيكي، الأربعاء، إلى مرحلة المجموعات، على حساب ضيفه لاسك لينز النمساوي بهدفين لهدف في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات.

وجاء تأهل كلوب بروج للمجموعات بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدف دون رد.

وفي مباراة ثالثة ودّع فريق كلوج الروماني، الأربعاء، منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدف دون رد في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات من البطولة القارية.

وجاء خروج كلوج من البطولة بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدف نظيف.

بذلك، انتزع سلافيا براغ بطاقة العبور والتأهل إلى مرحلة المجموعات للبطولة القارية.