ليفربول تكتسي باللون الأحمر في استقبال أبطال أوروبا (شاهد)

ليفربول تكتسي باللون الأحمر في استقبال أبطال أوروبا (شاهد)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

استقل لاعبو ليفربول أبطال أوروبا حافلتين مكشوفتين في المدينة الإنجليزية وسط أمواج من الجماهير عقب انتصارهم على توتنهام بهدفين نظيفين في نهائي البطولة يوم السبت في مدريد.

واكتست المدينة الإنجليزية باللون الأحمر بالكامل حيث عبرت الحافلتان أمواج من البشر في ميرسيسايد وهتفت الجماهير للاعبي ليفربول.

وتوّج ليفربول بلقبه الأول في عهد المدير الفني الألماني يورغن كلوب بعد تغلبه على منافسه المحلي توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال لكنها لن تكون الليلة الأخيرة التي سيحتفل فيها المدرب الألماني.

ولم يكن فريق المدرب كلوب في أفضل حالاته في انتصاره باستاد واندا متروبوليتانو وافتقر للكفاءة والحيوية ولولا هدفين عبر المصري محمد صلاح من ركلة جزاء بعد دقيقتين من البداية والبلجيكي ديفوك أوريغي قبل ثلاث دقائق من النهاية ما توج ليفربول بلقبه الأوروبي السادس.

لكن بالنسبة لليفربول فهي مكافأة بعد الموسم المذهل، سواء في إنجلترا أو على المستوى القاري، الذي أوضح أن قرار النادي المملوك لمستثمرين أمريكيين بالتعاقد مع كلوب في 2015 كان حكيمًا.

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