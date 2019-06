ليفربول تكتسي باللون الأحمر في استقبال أبطال أوروبا (شاهد)

استقل لاعبو ليفربول أبطال أوروبا حافلتين مكشوفتين في المدينة الإنجليزية وسط أمواج من الجماهير عقب انتصارهم على توتنهام بهدفين نظيفين في نهائي البطولة يوم السبت في مدريد.

واكتست المدينة الإنجليزية باللون الأحمر بالكامل حيث عبرت الحافلتان أمواج من البشر في ميرسيسايد وهتفت الجماهير للاعبي ليفربول.

وتوّج ليفربول بلقبه الأول في عهد المدير الفني الألماني يورغن كلوب بعد تغلبه على منافسه المحلي توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال لكنها لن تكون الليلة الأخيرة التي سيحتفل فيها المدرب الألماني.

”This is fabulous. This is something we’ll never forget.“ ???? Head to @LFCTV GO for brilliant interviews from today’s #UCL trophy parade with @JHenderson, Jürgen Klopp, @Alissonbecker, @DivockOrigi, @VirgilvDijk and many more ???? — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019

The boss taking it all in. EUROPEAN CHAMPIONS! ????#SixTimes pic.twitter.com/FqQmQnpjsN — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019

We’re away. ???????? Plenty of Reds are already out across the city to see the Champions of Europe. ???????? #SixTimes pic.twitter.com/Ww9n7KikFH — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019

ولم يكن فريق المدرب كلوب في أفضل حالاته في انتصاره باستاد واندا متروبوليتانو وافتقر للكفاءة والحيوية ولولا هدفين عبر المصري محمد صلاح من ركلة جزاء بعد دقيقتين من البداية والبلجيكي ديفوك أوريغي قبل ثلاث دقائق من النهاية ما توج ليفربول بلقبه الأوروبي السادس.

لكن بالنسبة لليفربول فهي مكافأة بعد الموسم المذهل، سواء في إنجلترا أو على المستوى القاري، الذي أوضح أن قرار النادي المملوك لمستثمرين أمريكيين بالتعاقد مع كلوب في 2015 كان حكيمًا.