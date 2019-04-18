بوكيتينو يحتفل بجنون بعد إقصاء توتنهام لمانشستر سيتي (فيديو)

جن جنون الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير خلال احتفاله في غرفة خلع ملابس الفريق عقب التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

وكاد فوز سيتي 4-3 أن يصبح 5-3 ويتأهل إلى الدور قبل النهائي لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء هدف رحيم سترلينغ بداعي التسلل الصحيح ضد سيرجيو أغويرو الذي مرر الكرة لزميله قبل أن تسكن الشباك لتنطلق احتفالات النادي اللندني.

وعقب المؤتمر الصحفي بعد المباراة دخل المدير الفني الأرجنتيني لغرفة خلع ملابس فريقه وهو يصرخ بشدة ويصيح ويضرب على اللوحة التي يشرح عليها خططه الفنية ودخل في وصلة رقص واحتفال مع لاعبيه بالتأهل.

يلعب توتنهام هوتسبير على أرضه مع أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب قبل النهائي ويحل ليفربول ضيفًا على برشلونة.

وسيستضيف توتنهام مباراة الذهاب في 30 أبريل/ نيسان الجاري في ملعبه الجديد في لندن بينما تقام مباراة الإياب على ملعب يوهان كرويف في الثامن من مايو/ أيار.

وفي المواجهة الأخرى بقبل النهائي سيحل ليفربول، الذي خسر نهائي دوري الأبطال العام الماضي أمام ريال مدريد، ضيفًا على ملعب نو كامب في برشلونة في لقاء الذهاب أول مايو/ آيار وتقام مباراة الإياب في أنفيلد بعدها بستة أيام.