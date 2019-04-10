لماذا أعرب بوكيتينو عن قلقه من تقنية حكم الفيديو؟

يخشى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي، من أن تتغير ”روح كرة القدم“، بسبب استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد بعد أن بات الفريق ضحية لتلك التقنية، أمس الثلاثاء.

وأضاع سيرجيو أغويرو، مهاجم سيتي، ركلة جزاء احتسبت ضد داني روز لاعب توتنهام بسبب لمسة يد بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد ليمضي توتنهام قدما نحو تحقيق الانتصار 1-صفر في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على ملعبه الجديد.

لكن هذا لم يخف عدم ارتياح بوكيتينو لهذا النظام الذي سيتم تطبيقه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وعلى الرغم من أن ذراع روز الذي انزلق على الأرض لمست الكرة أثناء محاولة اللاعب منع تسديدة رحيم سترلينغ، فلم يطلب أي لاعب في سيتي الحصول على ركلة جزاء وهو ما يمثل دليلًا في حد ذاته على أنه لم يكن بالإمكان اتخاذ قرار حاسم في هذه الواقعة؛ ما أثار الجدل عقب المباراة.

وقال بوكيتينو ذاته إنه ووفقًا للقانون، فمن الممكن أن تشكل هذه ركلة جزاء، لكنه أشار إلى أن القواعد الخاصة بلمسة اليد تبدو مفتوحة أمام الكثير من التأويلات.

وكما تنص عليه القواعد الصادرة عن المجلس الدولي لكرة القدم، وهو الجهة التي تسن قوانين اللعبة، فإن اللاعب يمكن أن يعاقب باحتساب لمسة يد ضده إذا ما كانت الذراعان ”تجاوزتا الظل الطبيعي للجسم“ حتى ولو بطريق الصدفة.

وفاز مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان بفضل ركلة جزاء قبل النهاية احتسبت بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد هذا الموسم، بعد أن اصطدمت تسديدة ديوغو دالوت بذراع بريسنيل كيمبمبي وعلت العارضة وهو القرار الذي وصفه نيمار بأنه ”مخز“.

وكان بوكيتينو أكثر اعتدالًا في تصريحاته خاصة بعد أن تصدى الحارس هوغو لوريس لركلة الجزاء، لكنه أثار الشكوك بشأن الكثير من الأمور غير الواضحة والمحيطة بحالات لمسة اليد.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحفيين: ”هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به فيما يخص تقنية حكم الفيديو المساعد. ندرك أن هناك الكثير من القرارات التي لا يعلم أحد ما إذا كان سيتم فيها اللجوء لتقنية حكم الفيديو أم لا..

”ربما تكون ركلة جزاء من الناحية الفنية لأنها لمست يده لكننا لا نعرف أسلوب التطبيق. هناك الكثير من علامات الاستفهام والكثير من العمل الذي يجب القيام به.

”أعتقد أن هذا سيغير روح اللعبة وأنا قلق للغاية بشأن الكيفية التي سيطبق بها النظام الموسم المقبل“.