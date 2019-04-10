موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

يصطدم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بنظيره برشلونة الإسباني، في قمة كروية مثيرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا على ملعب ”أولد ترافورد“.

ويتطلع برشلونة إلى الفوز في الموسم الحالي بالثلاثية (دوري وكأس إسبانيا ودوري الأبطال) للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق له التتويج بهذه الثلاثية في كل من عامي 2009 و2015 .

ويقترب ”البلوغرانا“ بشدة من الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، كما وصل الفريق لنهائي كأس ملك إسبانيا، إضافة للترشيحات الهائلة التي ترافقه في دوري الأبطال.

وودع برشلونة البطولة من دور الثمانية في كل من المواسم الثلاثة الماضية، ولكن الفريق بقيادة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبدو مفعمًا بالثقة حاليًا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 2 / صفر يوم السبت الماضي، وهو الفوز الذي وضع الفريق على أعتاب الفوز بلقب الدوري الإسباني.

وسبق لبرشلونة أن تغلب على مانشستر يونايتد في نهائي البطولة عامي 2009 و2011 لكنه لم يفز على مانشستر يونايتد في عقر داره باستاد ”أولد ترافورد“ في أي مواجهة سابقة بينهما.

ويدخل يونايتد هذه المرحلة بعد إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن النهائي، بفوز غالٍ 3-1 في العاصمة الفرنسية بعد التأخر 0-2 على ملعبه.

وفي حين سيعول النرويجي سولشاير الذي منح فريقه لقب دوري الأبطال 1999 على حساب بايرن ميونخ على ملعب برشلونة كامب نو، على التحسن الإيجابي الذي أدخله على ”الشياطين الحمر“ منذ تعيينه بدلًا من البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر، سيكون في مواجهة فريق يقدم أداء لافتًا في الفترة الماضية أبعده في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد، وقرّبه من لقب ثانٍ تواليًا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beINsports HD1، ويعلق عليها كل من علي محمد علي ورؤوف خليف.