صحيفة تكشف عقوبة كريستيانو رونالدو بعد احتفاله المشين أمام أتلتيكو مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يغيب عن يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد احتفاله المشين بفوز فريقه 3/0 على أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة ”Sport“ فإن رونالدو ستتم معاقبته بفرض غرامة مالية قدرها 20.000 يورو، كما حدث مع الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

واحتفل سيميوني بطريقة مشينة في الهدف الأول لأتلتيكو مدريد على يوفنتوس في مباراة ذهاب دور الـ 16، والتي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 2/0، لكن رونالدو احتفل بطريقة مشابهة بفوز يوفنتوس 3/0، وقد سجل رونالدو جميع الأهداف.

وتوقعت تقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، سيحرم رونالدو من المشاركة مباراة على الأقل في دوري أبطال أوروبا، لكن صحيفة ”Sport“ قالت إن العقوبة ستقتصر على الغرامة المالية.

وكان اليويفا قد فرض غرامة مالية على سيميوني عقب احتفاله المشين ولم يتم إيقافه.

وتُجرى قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الجمعة.