أليسون بيكر قبل مباراة ليفربول وبايرن ميونخ: يجب أن نقاتل محليًا وقاريًا

قال أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول، إن فريقه ليس لديه أي نية للتضحية بتقدمه في دوري أبطال أوروبا، من أجل إنعاش آمال الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وسيبذل قصارى جهده لحصد اللقبين.

ويتنافس ليفربول، الذي يلعب في ضيافة بايرن ميونخ في إياب دور الستة عشر، اليوم الأربعاء، مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الممتاز وسط تكهنات أن الفريق ربما يعطي الأولوية للتنافس على اللقب المحلي.

وقال محمد صلاح زميل أليسون هذا الأسبوع إنه مستعد للتضحية بحلم الفوز بدوري الأبطال من أجل مساعدة فريقه على إحراز لقب الدوري الممتاز، لكنه أبدى رغبته أيضًا في التنافس بجدية على اللقبين.

وقال أليسون في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: ”هدفنا الفوز بلقب الدوري وكل بطولة نخوضها ودوري أبطال أوروبا بكل تأكيد.

”لا يمكن أن نختار البطولة التي نريدها. في الواقع لدينا القدرة على الاختيار ونحن نختار البطولتين“.

وتأتي تعليقات حارس منتخب البرازيل لتكرر ما قاله يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قبل اللعب في ضيافة بايرن.

ووصل ليفربول إلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بينما يتأخر بنقطة واحدة ومركز واحد عن سيتي في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز قبل آخر ثماني مباريات لكل فريق.

وتعادل ليفربول على أرضه دون أهداف مع بايرن في أنفيلد الشهر الماضي وسيحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة إيجابية للوصول إلى دور الثمانية.