موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب منافسات دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو حظوظ باريس سان جيرمان في الوصول إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2016 هي الأوفر، بعدما حقق فوزًا غاليًا على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب ”أولد ترافورد“، بينما يحتاج مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل تخطي دور الـ 16.

ويعاني مانشستر يونايتد من غياب 10 لاعبين دفعة واحدة بعد إصابة 9 لاعبين هم: أليكسيس سانشيز، ماتيتش، لينغارد، ماتا، هيريرا، دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال، بجانب غياب بول بوغبا بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب.

ويبحث الفريقان عن بلوغ ربع النهائى بعد غياب أعوام، إذ بلغه «الشياطين الحمر» للمرة الأخيرة عام 2014، بينما يأمل سان جيرمان في بلوغه للمرة الأولى منذ 2016 بعدما أقصي من ثمن النهائى في الموسمين الماضيين.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD1، بتعليق علي محمد علي وحفيط دراجي.