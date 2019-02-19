الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يصطدم ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، بنظيره بايرن ميونخ الألماني بملعب ”أنفيلد“، في ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول حجز مقعده في دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

ولم يشهد تاريخ دوري أبطال أوروبا، أي مواجهة بين بايرن ميونخ وليفربول، لذلك فإن لقاء اليوم سيكون الأول بينهما، مع الإشارة إلى أن الفريقين التقيا 5 مرات في بطولات أخرى، ولعل أبرزها حين اصطدما ببعضهما البعض في ثمن نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز البايرن في الإياب 3/1.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين لعام 2001، حينما التقيا في كأس السوبر الأوروبي، ليحقق الريدز اللقب بعد الفوز بنتيجة 3/2.

ليفربول وبايرن ميونخ يحتلان المركز الثالث في قائمة أكثر الفرق فوزًا بالبطولة (5 ألقاب)، بعد ريال مدريد (13 لقبًا) وإيه سي ميلان (7 ألقاب).

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، ويعلق عليها حفيظ دراجي وعلي محمد علي.