مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند.. مدرب الفريق الألماني يرفض مصافحة بوكيتينو بشكل غريب (فيديو)

تصرف لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني بشكل غريب مع نظيره ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام ورفض مصافحته قبل مواجهة فريق دوري الأبطال وفضل بدلا من ذلك تبادل المصافحة بالقبضة.

وذهب المدير الفني للنادي اللندني للترحيب بضيفه فافر قبل انطلاق المباراة على استاد ويمبلي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ومد يده لمصافحة المدرب السويسري لكن الأخير أمسك بيد بوكيتينو ورفض المصافحة وضرب قبضته في قبضة مدرب توتنهام في تصرف غريب.

وسجل المدافع البلجيكي يان فرتونن هدفا وصنع آخر لزميله سون هيونغ-مين ليتفوق توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة على ضيفه بروسيا دورتموند.

وأحرز المدافع البلجيكي هدفه الأول في دوري الأبطال بتسديدة مباشرة متقنة في الدقيقة 83 بعد أن صنع هدف التقدم لمهاجم كوريا الجنوبية سون في الدقيقة 47.

وأكمل البديل فرناندو يورينتي ثلاثية توتنهام، الذي لعب بدون القائد المصاب هاري كين وديلي آلي، في الدقيقة 86 ليضع الفريق اللندني قدما في دور الثمانية.

وأثارت هذه المصافحة الغريبة الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال أحدهم ”إنه (فافر) شخص لطيف للغاية مع احترام كبير للمدربين الآخرين! إنه لا يريد المخاطرة بأن يصاب بوكيتينو بالمرض أيضًا“.

وعانى فافر من مرض فيروسي انتقل له مؤخرا وأبعده عن تدريبات فريقه وبعض المباريات وكذلك غاب بعض اللاعبين لسبب ذاته وربما لا يريد المدرب البالغ عمره 61 عاما نقل المرض لنظيره الأرجنتيني.

وأضاف آخر ”فافر تبادل المصافحة مع بوكيتينو بقبضة اليد حتى لا ينقل له المرض“ ، وعلق ثالث ”فافر لا يريد نقل الجراثيم إلى بوكيتينو بالمصافحة بقبضة اليد بدلا من اليدين“.