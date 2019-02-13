أولتراس أياكس يهاجمون منطقة إقامة فريق ريال مدريد.. تعرف على ما حدث (فيديو)

قامت مجموعة من مشجعي فريق أياكس أمستردام الهولندي ”اولتراس“ بإلقاء الألعاب النارية قرب مقر إقامة لاعبي ريال مدريد في أمستردام، فجر يوم الأربعاء؛ ما أدّى لإيقاظ اللاعبين.

وهاجمت المجموعة الحي كاملًا، إذ كانت لا تعرف بالضبط الفندق الذي يقيم فيه ريال مدريد، وأشعلت الألعاب النارية وقامت بإلقائها في السماء.

واضطرت إدارة الفندق لاستدعاء الشرطة التي طوقت المكان، وكانت في حاجة لساعة ونصف الساعة لإبعاد العناصر المشاغبة من محيط الفندق وإعادة الهدوء للمنطقة.

وكانت الحادثة محط نقاش بين لاعبي ريال مدريد خلال تناول وجبة الإفطار، اليوم، حسب صحيفة ”آ س“ إذ أكدوا أنهم لم يتمكنوا من النوم والراحة خلال فترة هجوم المشجعين.

وليست هذه المرة الأولى الذي يتعرَّض فيها ريال مدريد لإزعاج من قبل المشجعين ليلًا، ففي الموسم الماضي قام مشجعون لباريس سان جيرمان بالشيء ذاته، في باريس قبل لقاء الإياب في دور الـ16.