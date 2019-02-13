الموعد والقنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد بروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

يصطدم فريق بروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، بنظيره توتنهام الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستهل توتنهام سلسلة المواجهات بين الأندية الإنجليزية ونظيرتها الألمانية في هذا الدور عندما يستضيف دورتموند على استاد ”ويمبلي“ العريق بالعاصمة لندن.

وتأهل دورتموند متصدّرًا للمجموعة الأولى على حساب أتلتيكو مدريد، بينما حلَّ توتنهام ثانيًا في المجموعة الثانية خلف برشلونة، وسبق أن التقى الفريقان في دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم الماضي، تغلب توتنهام 3 / 1 ذهابًا على ملعب ويمبلي، وإيابًا بنتيجة 2 / 1 في ”سيغنال إيدونا بارك“.

ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم جهود اثنين من أبرز نجومه هما المهاجمان هاري كين وديلي آلي، ولكن أكثر ما يزعج ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق، هو افتقاد الفريق للوقت الكافي للاستعداد؛ إذ خاض الفريق آخر مبارياته السابقة، يوم الأحد، وتغلب فيها على ليستر سيتي 3 / 1 بالدوري الإنجليزي فيما خاض دورتموند آخر مبارياته السابقة يوم السبت الماضي وتعادل فيها 3 / 3 مع هوفنهايم بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال بوتشيتينو : ”إننا النادي الوحيد الذي يخوض مباراته في دوري الأبطال بوسط الأسبوع ويتعين عليه اللعب يوم الأحد.. كان لدينا يوم أقل من دورتموند. إنها أفضلية هائلة لدورتموند. هذا يزعجني كثيرًا“.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD2، بتعليق علي محمد علي وحفيط دراجي.