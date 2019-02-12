تأكد جاهزية دي يونغ لمباراة أياكس ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قال إيريك تن هاغ، مدرب أياكس أمستردام، اليوم الثلاثاء، إن فرينكي دي يونغ سيكون جاهزًا للعب ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكانت مشاركة دي يونغ، الذي سينتقل لبرشلونة الموسم المقبل في صفقة قيمتها 86 مليون يورو، محل شك بسبب إصابة عضلية لكن مدربه أكد، اليوم الثلاثاء، جاهزيته للقاء ذهاب دور الستة عشر.

ومع انتقاله القريب للدوري الإسباني، قال تن هاغ إن من الطبيعي أن يرغب دي يونغ في التألق أمام ريال.

وأبلغ المدرب مؤتمرًا صحفيًا: ”لكني أعتقد أن هذا هو الحال بالنسبة لكل اللاعبين. المنافس يمثل تحديًا ضخمًا نتطلع كلنا إليه“.

وقال تن هاغ، إن ريال هو المرشح للفوز مع افتقار أياكس لخبرة اللعب على أعلى المستويات بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونخ.

وأضاف تن هاغ متحدثا عن هزيمتي أياكس الأخيرتين في الدوري المحلي مما تسبب في ابتعاده عن سباق اللقب ”علينا التخلص من تذبذب المستوى. لم نلعب جيدا ضد هيراكليس وفينوورد في الدوري.

”لا أحد يرغب في الذي حدث لنا خلال الأسابيع الأخيرة لكن في مباريات أخرى كنا جيدين. لا يوجد فريق يستطيع الاستمرار في منحنى صعود“.

وتابع: ”علينا اللعب بقوة هنا لكن مواجهة ريال تمثل حافزا كبيرا. إنها مباراة من أجل مكان في دور الثمانية في دوري الأبطال وعلينا الاستمتاع بالتجربة“.

وقال تن هاغ، إنه يدرس إشراك الجناح البرازيلي ديفيد نيريس بعد أدائه القوي ضد بايرن في أكتوبر تشرين الأول رغم أنه لا يلعب كثيرًا.

وأضاف: ”أحد الخيارات هي البدء به مع دوسان تاديتش في الهجوم، لكن كاسبر دولبيرغ وكلاس-يان هنتيلار مهاجمين رائعين أيضًا ويمنحان الفريق العديد من الخيارات“.