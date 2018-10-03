بروسيا دورتموند يعمق جراح موناكو وأتلتيكو مدريد يتخطى كلوب بروغ بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، انتصاره الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتغلب على ضيفه كلوب بروغ البلجيكي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

نجح أتلتيكو مدريد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وبادر بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 28 عبر الفرنسي أنطوان غريزمان.

ومع حلول الدقيقة 39 أدرك كلوب بروغ التعادل عن طريق النيجيري أرنوت جروينفيلد لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واستعاد أتلتيكو مدريد توازنه مجددًا عندما أضاف غريزمان الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 67.

واختتم أتلتيكو مدريد ثلاثيته في الدقيقة 90 عن طريق خورخي ميروديو كوكي، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 6 نقاط، بينما تلقى كلوب بروغ الهزيمة الثانية له ليصبح بدون رصيد من النقاط.

في مباراة أخرى عمّق فريق بروسيا دورتموند الألماني جراح ضيفه موناكو الفرنسي بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وأحكم لاعبو دورتموند سيطرتهم على مجريات اللقاء خلال شوط المباراة الثاني حيث جاءت الدقيقة 51 لينجح الدنماركي جاكوب برون لارسن في إحراز الهدف الأول لأصحاب الديار.

وأضاف الإسباني باكو ألكاسير الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 72، قبل أن يسجل ماركو ريوس آخر الأهداف في الدقيقة 90.

بذلك، يتصدر بروسيا دورتموند الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، وجاء كلوب بروغ ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن موناكو.

دوري ابطال اوروبا | بروسيا دورتموند 2 × 0 موناكو |هدف الثاني بروسيا دورتموند باكو الكاسير بعد اضاعة ركلة جزاء بـ دقائق هدف جميل HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/bVy7dWbhMg — TOOOOT (@ttt12hd) ٣ أكتوبر ٢٠١٨