بينها الكلاسيكو.. نادي برشلونة على موعد مع 5 مباريات نارية في أكتوبر.. تعرف عليها

يستعد نادي برشلونة الإسباني ومدربه إرنستو فالفيردي، لخوض 5 مباريات نارية في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتعادل برشلونة، أمس السبت، مع ضيفه أتلتيك بلباو 1/1 في الدوري الإسباني، وكان محظوظًا بعدم تراجعه على لائحة ترتيب الليغا، بعدما تعادل مطارداه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد سلبيًا.

ويحل النادي الكتالوني ضيفًا على توتنهام، الأربعاء المقبل، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

ثم يرحل أيضًا لمواجهة فالنسيا يوم 7 أكتوبر في الدوري الإسباني على ملعب ميستايا.

ويستضيف برشلونة منافسه إشبيلية يوم 20 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة التاسعة من الليغا.

ويلاقي برشلونة منافسه إنتر ميلان يوم 24 أكتوبر على ملعب كامب نو في ثالث مباريات دوري أبطال أوروبا.

على أن يلعب أقوى مباريات الموسم (الكلاسيكو)، عندما يستقبل منافسه التقليدي ريال مدريد يوم 28 أكتوبر في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقد تكون هذه المباريات حاسمة في مستقبل المدرب فالفيردي، الذي يتعرض لانتقادات شديدة، بعدما خسر 7 نقاط في آخر 3 مباريات، إذ تعادل 2/2 مع جيرونا، ثم خسر 1/2 أمام ليغانيس، وتعادل مرة أخرى مع أتلتيك بلباو.