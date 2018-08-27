الموعد والتصنيف والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2018/2019

تعود إلينا من جديد فعاليات البطولة القارية الأقوى في العالم على مستوى الأندية، خلال الشهر المقبل، وبالتأكيد ستحمل لنا هذه النسخة العديد من المفاجآت والإثارة المنتظرة كما كان حال سابقاتها.

وفي مفاجأة أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية، يعد فريق ريال مدريد حامل اللقب لآخر ثلاث نسخ المرشح السادس للفوز بالبطولة لهذا الموسم؛ نظرًا للتفريط في خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى رحيل المدير الفني الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان.

ويأتي فريق ليفربول الإنجليزي وصيف النسخة الماضية في المرتبة السابعة بين المرشحين لحصد لقب هذا العام.

ولا يزال هناك صراع على ستة مقاعد شاغرة في دور المجموعات؛ نظرًا لعدم الانتهاء من مباريات المرحلة المؤهلة لدور المجموعات، والتي تشهد وجود فرق عريقة مثل فريق أياكس أمستردام الهولندي وبنفيكا البرتغالي.

وخلال السطور التالية نقدم لك أهم المعلومات عن قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم:

مكان وموعد إقامة القرعة؟

من المقرر أن يتم إجراء فعاليات النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الخميس القادم، الموافق 30 أغسطس، على أن تستضيف إمارة موناكو مراسم فعاليات القرعة.

موعد بداية فعاليات القرعة؟

سوف تبدأ فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

كيف يمكنك مشاهدة فعاليات القرعة؟

من المقرر أن يتم بث فعاليات القرعة مباشرةً عبر الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا، وبالإضافة إلى الموقع الرسمي للبطولة سوف تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس ببث فعاليات القرعة.

ماذا عن تصنيف الفرق المتواجدة في هذه النسخة؟

يمكنك التعرف على تصنيف فريقك المفضل من خلال السطور التالية، مع العلم بعدم اكتمال جميع المقاعد؛ نظرًا لعدم الانتهاء من المباريات المؤهلة لدور المجموعات من المسابقة.

فرق التصنيف الأول:

1-ريال مدريد.

2-أتلتيكو مدريد.

3-برشلونة.

4-مانشستر سيتي.

5-بايرن ميونخ.

6-يوفنتوس.

7-باريس سان جيرمان.

8-لوكوموتيف موسكو.

فرق التصنيف الثاني:

1-بروسيا دورتموند.

2-بورتو.

3-مانشستر يونايتد.

4- شاختار دونيتسك.

5-نابولي.

6-توتنهام.

7-روما.

فرق التصنيف الثالث:

1-شالكة 04.

2-ليون.

3-موناكو.

4-سيسكا موسكو.

فرق التصنيف الرابع:

1- كلوب بروج.

2- غلطة سراي.

3- إنتر ميلانو.

4- هوفنهايم.

مباريات الذهاب من المواجهات المؤهلة لدور المجموعات:

المباراة الأولى تجمع بين أيك أثينا اليوناني ونادي فيديوتون المجري، وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة هدفين لهدف، لصالح بطل اليونان.

المباراة الثانية بين فريق دينامو زغرب الكرواتي وفريق يونغ بويز السويسري، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

المباراة الثالثة تجمع بين فريق دينامو كييف الأوكراني وفريق أياكس أمستردام العريق، وانتهت المباراة لصالح أياكس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

المباراة الرابعة تجمع بين فريقي ريد بل زالتسبورغ النمساوي والنجم الأحمر بلغراد، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

المباراة الخامسة تجمع بين فريقي نادي باوك اليوناني وبنفيكا البرتغالي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المباراة السادسة تجمع بين فريقي آيندهوفن الهولندي وباتي بوريسوف بطل روسيا البيضاء، وانتهى لقاء الذهاب بهزيمة الفريق البيلاروسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تقام جميع مباريات العودة في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري.