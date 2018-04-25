أهداف مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد.. الملكي يقلب تأخره أمام البافاري إلى تقدم بهدفين (فيديو)

تقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف على ضيفه ريال مدريد الإسباني، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا في ذهاب دور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا.

أحرز جوشوا كيميغ هدف البايرن في الدقيقة 28 من هجمة مرتدة استلمها من وسط الملعب، وانطلق حتى دخل منطقة الجزاء وسدد قوية في شباك كيلور نافاس حارس مدريد.

ونجح البرازيلي مارسيلو في إدراك التعادل لنادي ريال مدريد في الدقيقة 43 من الشوط الأول من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

ومن هجمة مرتدة مثالية نجح أسينسيو في إحراز الهدف الثاني لريال مدريد مع بدايات الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 56، من انفراد بمرمى الحارس الألماني.

ولا صوت يعلو فوق صوت المواجهة النارية الكروية المثيرة التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وضيفه ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، على ملعب “آليانز آرينا” في جولة الذهاب لدور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.

وافتتحت هذه المرحلة بفوز مثير لصالح فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه روما الإيطالي بنتيجة 5-2 في ملعب “آنفيلد”، وهو ما يُنذر بمواجهة أخرى شرسة بين البايرن والريال في ظل تاريخ طويل لكلا الفريقين بدوري الأبطال.

وتبدو المواجهة حافلة بالعديد من التفاصيل التاريخية والفنية والكروية، بوجود مدربين قديرين هما المخضرم والعجوز يوب هاينكس مدرب البايرن والطموح زين الدين زيدان مدرب الريال.

تاريخيًا، يخوض بايرن ميونخ مواجهته رقم 13 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

ولعب الفريقان في 6 نسخ مختلفة في دور الأربعة تحديدًا، تفوق خلالها البايرن وأطاح بالريال من 4 نسخ، بينما عرف الريال التأهل في نسختين فقط.