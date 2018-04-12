كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح يزيّنان التشكيلة المثالية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليويفا، اليوم الخميس، التشكيلة المثالية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة المتألق المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، إضافة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

ولم تشمل التشكيلة أي لاعب من برشلونة الذي خسر 3/0 أمام روما ليودع من ربع النهائي.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: البرازيلي أليسو ( روما).

الدفاع: البرازيلي رافينيا (بايرن ميونخ)، والكرواتي ديان لوفرين (ليفربول)، واليوناني كوستاس مانولاس (روما)، وأندي روبرتسون (ليفربول).

الوسط: الألماني توني كروس (ريال مدريد)، والإيطالي دانيلي دي روسي (روما)، والبوسني ميراليم بيانيتش (يوفنتوس).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، والبوسني إيدين دجيكو (روما)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

وتأهلت أندية ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول وروما لنصف النهائي، على أن تجرى القرعة، غدًا الجمعة.