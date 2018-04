نادي برشلونة يوجه رسالة لجماهيره: نحن محبطون لكننا الأقوى (صورة)

وجّه نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى جمهوره عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقًا لتغريدة على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “نحن جميعًا محبطون جراء الخروج من دوري الأبطال، ولكن يجب أن نبقى متحدين معًا لمواجهة التحديات المقبلة، نحن أقوى”.

We are disappointed but we must stick together during our upcoming challenges. Together, we are stronger.

????????#ForçaBarça pic.twitter.com/glth0iAA3K

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ١١ أبريل، ٢٠١٨