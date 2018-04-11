نادي برشلونة يوجه رسالة لجماهيره: نحن محبطون لكننا الأقوى (صورة)

وجّه نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى جمهوره عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقًا لتغريدة على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “نحن جميعًا محبطون جراء الخروج من دوري الأبطال، ولكن يجب أن نبقى متحدين معًا لمواجهة التحديات المقبلة، نحن أقوى”.

We are disappointed but we must stick together during our upcoming challenges. Together, we are stronger. ????????#ForçaBarça pic.twitter.com/glth0iAA3K — FC Barcelona (@FCBarcelona) ١١ أبريل، ٢٠١٨

وودّع برشلونة، أمس الثلاثاء، بطولة دوري أبطال أوروبا على يد روما الإيطالي، إثر الهزيمة بثلاثية نظيفة في إياب ربع نهائي البطولة، بعدما انتهت المواجهة الأولى بملعب “كامب نو” بفوز الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبعد ضياع المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، لم يتبقّ أمام برشلونة سوى المنافسة على لقب الدوري الإسباني (الليغا) الذي يتصدره برصيد 79 نقطة بفارق 11 نقطة عن مطارده أتليتكو مدريد، مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم.

هذا إضافة إلى خوضه نهائي كأس ملك إسبانيا في 21 أبريل/ نيسان الجاري أمام إشبيلية.

راكيتيتش يخضع لعملية جراحية عقب إصابته في مباراة روما

من جهة أخرى، أعلن نادي برشلونة خضوع لاعب كرة القدم الكرواتي إيفان راكيتيتش لعملية جراحية عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة روما الإيطالي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني: “راكيتيتش سيخضع لعملية جراحية، مساء اليوم، بعد التأكد من إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليسرى، دون الكشف عن فترة غيابه”.