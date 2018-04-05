اليويفا يوجّه اتهامًا لنادي ليفربول بسبب إلقاء قوارير على حافلة مانشستر سيتي

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تحقيقًا انضباطيًا ضد ليفربول، اليوم الخميس، عقب يوم من إلقاء جماهيره قواريرَ على حافلة مانشستر سيتي قبل مباراة ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في أنفيلد.

ووجّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتهام لليفربول لإشعال جماهيره ألعابًا نارية، وإلقاء مقذوفات، والتسبب في أضرار إضافة لشغب الجماهير، وستقوم لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع القضية يوم 31 مايو المقبل.

ونظمت جماهير ليفربول ما يسمّى بـ”تحية الحافلة” لكلا الفريقين حيث اصطفت على جانبي الشارع الذي كان من المعلوم مرور حافلتي الفريقين عبره للوصول إلى الملعب.

وأعلنت شرطة مرسيسايد، التي أكدت إصابة اثنين من ضباطها بسبب الواقعة، مسار الحافلتين نحو الاستاد قبل بداية اللقاء.

وأشعلت الجماهير ألعابًا نارية ذات لون أحمر، وأنشدت الأغاني الخاصة بالنادي قبل وصول مدرب مانشستر سيتي، وتم إلقاء علب، إضافة لقارورة واحدة على الأقل على الحافلة، واعتذر ليفربول لمانشستر سيتي عن الحادثة.

وأفسد شغب الجماهير خارج الاستاد الانتصار الكبير لليفربول 3/0 على غريمه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأرسلت الشركة الخاصة بحافلات مانشستر سيتي حافلة أخرى لنقل الفريق الزائر الى مقره، وبعض الأضرار التي لحقت بالحافلة التي أحضرت اللاعبين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، ناشدت شرطة مرسيسايد عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أي مشجع قام بتصوير الشغب الذي حدث بإرسال مقاطع الفيديو التي قام بتصويرها إلى بريد إلكتروني خُصص لذلك الغرض.